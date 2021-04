Racons de l’Anoia: Castellfollit de Riubregós

Castellfollit de Riubregós està situat a l’extrem nord de la comarca, tocant al Solsonès. El municipi té una extensió de 26,28 km2 i el cens de 2020 tenia inscrits 162 habitants.

Castellfollit és un altre d’aquells municipis que es formen a la vora d’un castell. Les primeres informacions que en tenim daten del segle XI, època en què el castell formava part de la marca del comtat de Cerdanya.

De Castellfollit de Riubregós cal esmentar la comunitat jueva que hi havia fins el segle XV, que sembla que tenia un call prop de l’actual carrer del Roser, darrere del Portal de Soldevila.

La posició estratègica de Castellfollit ha fet que el poble es veiés involucrat en les guerres i revoltes que ha tingut el nostre país. Cal destacar el setge que va patir el 1822 capitanejat pel capità general de Catalunya, Francisco Espoz i Mina, que perseguia els rebels reialistes de la Regència d’Urgell. El general va fer arrasar el poble.

A la segona meitat del segle XIX perd una de les principals activitat econòmiques: el transport de sal des de Cardona cap a d’altres poblacions de Catalunya. També aquests traginers portaven oli de les comarques de la Segarra i l’Urgell cap al Solsonès i el Berguedà. Avui en dia l’economia del poble està basada en l’agricultura, la ramaderia i els serveis.

Castell de Sant Esteve

Castell format per un recinte fortificat i flanquejat per tres torres albarranes. El castell pròpiament dit es troba al centre, sobre una serrau convertida en magatzem durant la guerra. Del seu flanc est partia un circuit de muralles que encerclava el poble de Castellfollit. L’any 1981 es van descobrir en una de les estances interiors del castell, on es creu que hi havia la presó, uns grafits gravats a les parets laterals sobre l’arrebossat de calç i arena. En aquests grafits es pot apreciar un conjunt fortificat bastant extens i una escena bèl·lica on hi ha representats dos cavallers, el relleu d’un castell i una màquina de guerra o fonèvol al seu peu.

Actualment el monument es composa d’un recinte emmurallat central dins els quals es conserven els fonaments de la torre mestra, murs enrunats i vàries dependències, algunes d’elles soterrades per les runes de les explosions que va patir el castell al 1822. Al nord i sud d’aquest recinte es conserven en peu dues torres albarranes. El Castell és de visita exterior lliure i si es volen visitar els grafits s’ha de consultar a l’Ajuntament.

Emplaçament: A la serra que corona el poble de Castellfollit de Riubregós.

Priorat de Santa Maria

L’església de Santa Maria del Priorat va ser consagrada el 1082 i seguidament se’n fundà un priorat que passà a ser del monestir de Sant Benet de Bages.

L’església de Santa Maria del Priorat és una construcció d’estil romànic amb planta de creu llatina i cimbori circular sobre base poligonal. L’absis és quadrat i ornamentat exteriorment amb arcuacions cegues i unes lesenes. Rematant la façana hi ha un campanar d’espadanya de la mateixa amplada de la nau. L’edifici del priorat també va anar evolucionant al llarg del temps. Les restes més antigues que se’n conserven són les adossades a la façana sud de l’església, amb un espai cobert amb volta a la planta baixa i unes arcades a nivell de primer pis. Al segle XVIII es va construir un nou edifici per al priorat, amb soterrani, planta baixa dos pisos i golfes. L‘Església és de visita lliure per l’exterior, si es vol visitar l’interior podeu podar-vos en contacte amb l’Ajuntament

Emplaçament: Km 27,8 de la C-1412a, al costat del cementiri.

Plaça Major

Plaça ubicada al centre del casc antic de la vila. L’espai que conforma la plaça s’adapta a l’entramat urbà propi de la vila medieval i als carrerons que hi conflueixen, tres dels quals són amb volta. A nivell arquitectònic, destaquen les porxades situades sota les façanes de les bandes nord i sud de la plaça, les voltes de les quals se sustenten sobre grans pilars construïts amb carreus de pedra, recolzats sobre una base quadrangular. A l’est hi ha l’actual edifici de l’Església del Roser, davant per davant d’on hi havia el temple primitiu, actualment inexistent, també dedicat a la Verge del Roser.

Emplaçament: Nucli antic.

FONTS: Patrimoni Cultural DIBA; “Esglésies Romàniques de l’Anoia” (Josep-Vicenç Mestre Casanova/La Veu); “Rutes per l’Anoia, història i art” (Pau Llacuna i Teresa Mascó /La Veu); Ajuntament de Castellfollit