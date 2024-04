Quins són els beneficis de l’entrenament personalitzat?

L'entrenament personal pot ajudar-te des d'assolir els teus objectius de condicionament físic fins a esbrinar com fer un exercici de manera segura

Quantes vegades hem sentit la cèlebre frase “mens sana in corpore sano”? Que fer exercici és bo i necessari, se sap des de fa molts anys, inclús ja a l’antiga Grècia se sabia que un cos saludable tenia molts beneficis per a la nostra salut. En els darrers anys aquesta idea sobre els beneficis de l’esport s’ha anat estenent i cada vegada més gent practica algun tipus d’esport, sigui moderadament o a nivells avançats. Passem molt de temps asseguts i el cos exigeix més moviment per tenir una vida saludable que porta implícit, a més, una alimentació equilibrada.

La millor manera de seguir una alimentació sana i equilibrada, fent esport i cuidant més que mai el teu cos, és confiant en el Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB.

Al Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB, gaudeixen d’un gimnàs acollidor i únic per treballar el cos guiat d’un entrenament personal, que pot ser una de les millors inversions que faràs a la teva salut i benestar en general. Pot ajudar-te des d’assolir els teus objectius de condicionament físic fins a esbrinar com fer un exercici de manera segura. Amb una entrevista prèvia fan la valoració de cada pacient de manera totalment personalitzada. A partir d’aquí marquen uns objectius conjunts adaptant-se a cada cas.

Els beneficis de personalitzar els entrenaments, poden ser molt amples, com ara la motivació que algú t’acompanya en el procés, la constància, la confiança envers l’entrenador i tu mateix, el fet d’evitar lesions, rebre atenció personal i personalitzada, i poder fer entrenament amb condicions mèdiques.

Anna Bové, és la fundadora i directora del Centre. Es defineix com una apassionada de l’esport, metòdica i disciplinada que des de fa més de quinze anys treballa en el sector de l’esport. Bové també és atleta del F.C. Barcelona i vol aplicar la mateixa fórmula de treball però pensada en cada persona personalitzant cada experiència.

Des del Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB també ofereixen entrenaments personals compartits amb una, dues o tres persones. Poden venir grups reduïts formats com per amigues o famílies, una bona manera de passar l’estona fent esport saludable i riure. Com a novetat, també han obert diversos camps com el gimnàs amb pacients oncològics, per a persones amb mobilitat reduïda o amb malalties degeneratives.

Visita el Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB a la Pl. La Isabela, 41, i segur que t’enamores de les seves instal·lacions, o bé, truca al 606951705 o escriu a hola@ab-hl.com.