Quim París i Jordi Casablanca, campions del món de Biketrial

Els pilots d’Anoia Trial Club Armand Mollà i Quim París, i Jordi Casablanca del Club A Tot i Amb Tot de Castellolí, van participar en el Campionat del món de BikeTrial celebrat a Reinosa (Cantàbria) del 10 al 14 d’Agost amb uns magnífics resultats. La competició estava composada per dues proves a diferents seus, una a l’estació d’ski d’Alto Campoo i l’altra a Reinosa.

El recorregut del primer dia d’Alto Campoo va constar de 8 zones naturals i dues voltes i destacà per la duresa de les zones de pedres i aigua amb forts desnivells, i pel llarg recorregut de més de 4 hores, acompanyat pel fet de competir a gairebé 2000m. d’altitud, i on el Quim París va obtenir la primera plaça seguida només a 8 peus de diferència del pilot xec Radim Zenaty. En Jordi Casablanca també va obtenir el primer calaix del podi adventatjant al segon classificat per 7 punts de penalització, dada clau que li serviria per emportar-se el títol finalment. L’Armand Mollà va realitzar un bon trial aconseguint un 4rt lloc en la categoria d’Elit.

El segon dia de cursa tingué lloc a Reinosa amb un combinat de 7 zones naturals i indoor a dues voltes. Tant en Quim París com en Jordi Casablanca sortien amb la pressió d’encapçalar la classificació. En Quim va demostrar la seva maduresa i van realitzar un trial gairebé sense errades amb una puntuació de 9 peus , demostrant la seva concentració i autoritat i que li va donar el títol de campió del món de Biketrial sots 16. A en Jordi Casablanca se li van complicar les coses en la darrera jornada però va aconseguir acabar amb una meritoria segona posició a 2 punts de penalització del primer, resultat que li serviria per alçar-se amb el títol. Cal destacar l’excel·lent feina que va fer l’ Armand de motxiller al Quim així com la 4a plaça aconseguida per l’Armand en la categoria Èlit, categoria reina amb els millors pilots del món.

Destacar també que la Selecció Catalana de BikeTrial va ser la guanyadora per Nacions, seguida de la República Txeca i d’Espanya.