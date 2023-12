Qui i com pot demanar ajuts a l’Ajuntament per pagar l’IBI?

Publicitat

En plena polèmica a Igualada per l’augment de les taxes i impostos municipals pel 2024, i a l’espera d’un plenari que ha de tornar a debatre l’assumpte amb la valoració de les al·legacions presentades, ja s’han publicat les bases dels “ajuts socials” per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI), el tribut més alt que es paga a la ciutat. Qui i com pot demanar aquests ajuts?

Les bases contemplen dos casos per poder demanar els ajuts socials:

– Unitats familiars de majors de 65 anys o bé pensionistes (jubilats, vidus, beneficiaris d’una pensió per invalidesa permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, o d’una pensió no contributiva) o bé aturats de llarga durada, és a dir, majors de 55 anys amb més de 540 dies a l’atur.

En tots els casos, els qui ho sol·licitin han d’estar empadronats a Igualada, no tenir a nom seu cap altra propietat de béns immobles amb una renda imputada superior als 500 euros, excepte, és clar, el propi habitatge. Els ajuts poden ser del 80% (amb un màxim de 800 euros) o del 40% de la quota de l’IBI (màxim d’ajut de 400€) sempre que es compleixin uns criteris econòmics anuals.

En el cas que a l’habitatge només hi visqui una persona, tindrà dret al descompte del 80% si els seus ingressos anuals són d’una quantia inferior o igual a 1’4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) aprovat per a l’any 2023, que és de 8.400€. És a dir, 11.760€. Si hi viuen dues persones, els ingressos de tots dos no poden superar dos cops l’Iprem (16.800€). Si hi ha més de dos residents, no poden passar de 2,2 cops l’Iprem (18.480€).

Per obtenir un ajut del 40% de la quota de l’IBI, si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia inferior o igual a 2’6 vegades l’Iprem (21.840€). Si hi ha dos residents, els ingressos conjunts no poden passar de 4 vegades l’Iprem (33.600€). Finalment, si hi ha més de dos residents, el màxim d’ingressos és de 4’5 vegades l’Iprem (37.800€).

En tots els casos, si hi ha un resident menor de 16 anys no computarà.

Les persones que estiguin en una situació irregular amb l’Agència Tributària no podran ser beneficiàries d’aquests ajuts, ja que no es poden obtenir les dades dels seus ingressos. Tot i això, l’Ajuntament podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen convenient, regularitzin la seva situació.

– Unitats familiars de famílies monoparentals. En aquests casos, la família resident en el domicili, pel qual es demana l’ajut de pagament de l’IBI, ha de tenir reconeguda la condició de família monoparental i poder-ho acreditar amb el carnet expedit per la Generalitat de Catalunya.

Tots els beneficiaris, a més, han d’estar empadronats a Igualada, i, com en el cas anterior, no tenir en propietat cap altre bé immoble amb una renda imputada superior als 500 euros, excepte el propi habitatge.

Per tenir dret a l’ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys. Els ajuts seran des del 33% fins al 77% de la quota de l’IBI, en funció del valor cadastral de l’immoble, i segons la renda anual, a partir d’un Iprem del 1,3 per cada membre familiar (10.920€).

Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros i les famílies monoparentals de les quals la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar siguin superiors a 1,56 vegades l’Iprem (que passi de 13.104€).

També en aquest cas les persones que estiguin en una situació irregular amb l’Agència Tributària no podran ser beneficiàries. Cal dir que les dues línies d’ajut són incompatibles, de manera que només es pot obtenir un ajut per habitatge.

Sol·licituds

Hi ha temps per sol·licitar els ajuts des del 9 de gener al 16 de febrer, amb una instància dirigida a l’alcalde. Els models es podran aconseguir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i al web tramits.igualada.cat. Es poden presentar presencialment, o per la mateixa web, aportant la documentació que se us indicarà. S’atorgaran o denegaran els ajuts en el termini de 3 mesos, però “en cas que la dotació pressupostària no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, tots els ajuts atorgats es reduiran amb la mateixa proporció”, diuen les bases.

Compartir