Els Bombers han extingit aquest matí un incendi que s’havia originat a 3/4 de 12 del matí a la urbanització de Can Bonastre de Piera. Segons expliquen des de Bombers, quatre dotacions s’han desplaçat fins aquella zona per apagar una pila de brossa a l’exterior d’una casa. No hi ha hagut cap persona ferida ni tampoc s’ha hagut de desallotjar a ningú.

Compartir