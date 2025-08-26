Quatre detinguts en una persecució policial de pel·lícula a La Torre de Claramunt; els Mossos investiguen

Aquest dimarts, 26 d’agost, pels volts de les 4h de la matinada, la Policia Local d’Igualada s’ha llençat a la persecució d’un vehicle que circulava a gran velocitat per la ciutat. En veure que des del vehicle es feia cas omís a les indicacions policials, els agents han sol·licitat reforços als Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Vilanova per poder interceptar el cotxe.
A Vilanova del Camí se’ls ha intentat aturar novament, però han aconseguit esquivar el control policial amb un parell de maniobres temeràries, que han posat en risc la seguretat dels fugitius i els agents, i han seguit el seu camí en direcció a la Pobla de Claramunt per la C-244, l’antiga carretera entre Igualada i Vilafranca del Penedès.
Un ganivet i un bat de beisbol al cotxe
En arribar al terme municipal de La Torre de Claramunt, a través de la C-244, el conductor del vehicle en fugida ha perdut el control i s’ha estavellat. Els seus quatre ocupants han intentat escapar corrent camp a través, però els agents han aconseguit detenir a tres d’ells, de 31, 31 i 43 anys. L’altre ocupant s’ha refugiat dins del bosc. Al registre del vehicle, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, s’hi han localitzat un ganivet amb una fulla d’onze centímetres i un bat de beisbol.
Aquest dimarts al migdia, els Mossos han trobat caminant un home que podia correspondre amb el perfil del quart ocupant del vehicle, caminant pel voral de la C-244. En contradir-se en les seves declaracions davant de les preguntes dels agents, l’han detingut. Es tracta d’un jove de 19 anys.
Alguns testimonis han explicat a La Veu de l’Anoia que han sentit detonacions compatibles amb el soroll de trets d’una arma de foc, un extrem que no ha pogut ser confirmat ara per ara.
Els Mossos investiguen si hi ha algun fet més
Fins al moment, la policia catalana segueix investigant si els detinguts, als quals se’ls ha imputat un delicte de desobediència, atemptat als agents de l’autoritat i conducció temerària (en aquest cas, al conductor), tenen a veure amb algun altre delicte o tot es queda en els fets d’aquest dimarts, però els Mossos no han precisat més detalls, ja que la investigació es troba en fase inicial.