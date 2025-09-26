Quatre detinguts amb més de 400 plantes de marihuana en una masia d’Òdena

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el 24 de setembre tres homes i una dona, de 35, 34, 33 i 28 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric després de trobar un cultiu de 414 plantes de marihuana.
A principis de juliol els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una masia d’Òdena, aïllada i allunyada del nucli urbà. Després de recollir indicis suficients, el passat 24 de setembre es va fer una entrada i perquisició a la casa.
L’habitatge registrava un consum elèctric anòmal, molt superior a la potència necessària per aquest tipus de cases, degut a la manipulació de la instal·lació elèctrica.
A l’interior de l’habitatge, dividit en dues estances independents, es van localitzar 414 plantes de marihuana i 16 quilograms de cabdells assecats. A les diferents habitacions hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d’aire condicionat i altres estris per afavorir el cultiu.
Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, el preu de venda al detall de les plantes i cabdells requisats estaria valorat en 394.910 euros aproximadament.
En una de les estances els agents hi van localitzar dos homes i en l’altra un home i una dona, tots ells detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
L’operatiu policial ha conclòs que no hi ha cap nexe d’unió entre la passada operació policial del mes d’agost al municipi d’Òdena, en què es va aturar in fraganti una operació de tràfic de marihuana, i la desenvolupada aquesta setmana.
Totes dues investigacions coincideixen en que el fet delictiu es perpetra en ubicacions aïllades de la població per tal de passar desapercebuts, sense posar en risc als residents d’Òdena, i que els presumptes autors no tenen cap arrelament amb la població.
