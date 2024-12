“Quanta, quanta guerra…” s’acomiada dels escenaris

Avui divendres, a les 8 del vespre el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà la darrera representació de Quanta, quanta guerra… després de gairebé tres anys i més de vuitanta funcions, aquesta producció de Farrés Brothers amb Biel Rossell i Biel Serena de protagonistes diu adeu als escenaris després d’haver passat per moltíssimes ciutats i pobles: Sabadell, Juneda, Amposta, Girona, Capellades, Vilanova del Camí, Calaf, Igualada… entre moltes d’altres.

Quanta, quanta guerra… és una adaptació feta pel mateix Biel Rossell del llibre de Mercè Rodoreda.

L’obra ha estat molt ben acollida i ha tingut comentaris molt positius de crítics i públic que l’han vista.

“Adrià Guinart necessita saber, conèixer, aprendre… La necessitat d’aquest jove el portarà a fugir de casa seva per anar a la guerra. Una guerra turbulenta i miserable que Adrià intentarà esquivar. Múltiples personatges apareixeran en la seva vida. Personatges que el faran saber, conèixer i aprendre.

El viatge iniciàtic de Mercè Rodoreda arriba al teatre enforma de monòleg. Un muntatge dur i colpidor”.

Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la llibertat i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix fugir de casa seva per anar a la guerra. La guerra és atracció per allò desconegut, és conèixer el món i la vida, és descobrir l’amor i el sexe, però també la responsabilitat, l’ambició o la maldat; parcel·les d’un món adult que li provoquen rebuig.

Sou joves o ho heu estat? De ben segur que teniu present Quanta, quanta guerra… t’esclata a dins quan, de tot el que hi ha a fora, mig món et crida i l’altre mig el vols deixar enrere de tant fàstic que et fa.

Meravelloses paraules escrites fa quaranta anys per Mercè Rodoreda, però dites per un jove d’avui.