‘Quan no tocàvem de peus a terra’, del Circ Pistolet, diumenge a l’Ateneu d’Igualada

Diumenge 19 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada acollirà l’espectacle Quan no tocàvem de peus a terra, de la companyia Circ Pistolet, en el marc de la programació familiar organitzada pel grup La Xarxa d’Igualada. Guardonat amb el Premi Zirkòlika 2017 al Millor Espectacle de Circ de Carrer, aquest muntatge és una proposta poètica i acrobàtica que ens convida a retrobar-nos amb la infantesa, l’amistat i la màgia de jugar sense tocar de peus a terra.
Les entrades són a 8 € i a 6 € per als socis de Xarxa. Es poden comprar a la web i a taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.
Inspirat en la música evocadora de la Companyia Elèctrica Dharma, l’espectacle proposa un viatge al passat: aquelles tardes d’estiu plenes de jocs, somnis i complicitats. Amb una posada en escena austera i elegant, construïda amb fusta i els seus cossos en moviment, Circ Pistolet aconsegueix un univers visual i emocional que combina equilibris, mans a mans, verticals i teatre corporal, tot amb un toc d’humor i humanitat. És un espectacle pensat per a tots els públics, que transmet valors com la confiança, la creativitat, el respecte pel medi ambient i la importància de compartir el joc.
Quan no tocàvem de peus a terra és també un relat autobiogràfic: la història d’amistat entre Enric Petit i Tomàs Cardús, fundadors de Circ Pistolet. Els dos artistes es van conèixer de petits als assajos dels Minyons de Terrassa, on van aprendre els primers equilibris sobre un tronc de fusta. Des d’aquell moment, la seva complicitat els ha acompanyat en un recorregut de més de vint anys dins el món del circ. Després de formar-se a escoles com el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel de Barcelona i el CRAC de Lomme (França), i de participar en companyies internacionals com la Cie XY, el 2008 van fundar Circ Pistolet, amb la voluntat de crear un circ proper, artesanal i ple de vida.
Des d’aleshores, la companyia ha consolidat una trajectòria sòlida, amb espectacles com “Sobre Rodes”, “Cabaret Pistolet”, “Incert” (guardonat amb el Premi Zirkòlika al Millor Espectacle de Circ 2014), “Potser no hi ha final” (2020) i “Quan torni la primavera” (2024). Amb Quan no tocàvem de peus a terra, els dos artistes tornen a l’essència del seu treball: el joc, l’equilibri i l’amistat com a motors de creació i de vida.
El públic d’Igualada podrà gaudir d’un circ proper, de les petites coses, emocionant i ple de veritat, on dos amics, amb uns quants corrons de fusta i una pila d’il·lusió en tenen prou per fer-nos recordar que, de vegades, la millor manera d’avançar és tornar enrere. Com diu la cançó de la Dharma: “Vine, que anirem enrere… /si vols venir, anirem enrere, enrere, enrere,/ als dies de la nostra infantesa… /quan jugàvem tots junts i jugàvem sempre i molt…/ Quan no tocàvem de peus a terra…”.