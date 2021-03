Quan el son és un malson

El nostre organisme és una màquina extraordinària capaç de regular el complex procés del son, una necessitat primària que ocupa gairebé un terç de la nostra vida, entre 7 i 8 hores cada nit. És tan fonamental que, si s’altera, repercuteix en la nostra salut i, a Espanya, està assolint xifres preocupants. La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) estima que entre un 20% i un 48% de la població adulta pateix en algun moment dificultats per iniciar o mantenir el son i que, com a mínim, un 10% pot tenir un trastorn de son crònic o greu.

El son i el ritme son-vigília

Són processos circadians articulats al llarg de 24 hores que afecten tot l’organisme, controlats per una xarxa de “rellotges biològics” localitzats a nivell central i perifèric perfectament sincronitzats. Aquest ritme son-vigília està estructurat pel procés S, que afavoreix el son, i el procés C, que regula l’estat de vigília. Tots dos es succeeixen amb l’alternança del dia i la nit. Quan aquesta successió disminueix a causa d’irritabilitat, síndrome metabòlica o jet lag, poden aparèixer problemes del son. Actualment, més enllà dels bons hàbits tant alimentaris com esportius, la farmàcia ofereix solucions veritablement eficaces a base de substàncies naturals per sincronitzar el son fisiològic. D’entre ells, destaca la Melatonina, coneguda com hormona del son, la qual es segregada per la glàndula pineal durant les hores de foscor. També s’han detectat altres extractes que afavoreixen el son i milloren la seva qualitat, com ara la grifonia, whitania i llúpol, que actuen sinèrgicament amb una acció fisiològica tant a nivell central com perifèric, millorant tant el temps per adormir-se com la qualitat del son.

Xifres al món:

▶ L’OMS estima que el 40%de la població mundial dorm malament. Al voltant del 8%-10% de la població mundial pateix d’insomni crònic.

▶ Polònia, amb el 31,2% de persones de més de 50 anys, encapçala el rànquing de països europeus amb més insomni

▶ El 63% de les dones experimenten símptomes d’insomni en comparació amb el 54% dels homes, segons Sleep Foundation.

▶ INSOMNI DE RÈCORD 264 hores i 24 minuts és el que es va passar Randy Gardner el 1964 despert sense l’ús d’estimulants després de participar en una investigació de la Universitat de Stanford.

▶ A Espanya entre un 10% i un 15% pateix insomni crònic, cosa que suposa 4.000.000 d’adults

▶ Les persones amb insomni són 10 vegades més propenses a tenir depressió i 17 vegades més sensibles a patir ansietat.