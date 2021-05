Punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la Llacuna

La Llacuna ja disposa d’un primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. La infraestructura, que ja està connectada a la xarxa elèctrica i a punt per rebre els primers usuaris, l’ha instal·lat Endesa X gràcies a un acord amb l’Ajuntament. Es tracta d’una ubicació amb molt potencial, ja que es troba al límit entre les comarques de l’Anoia i l’Alt Penedès i a tant sols a 4 quilòmetres de la C-37, carretera que uneix Alcover (Alt Camp) amb la Vall d’en Bas (la Garrotxa), passant per les comarques centrals i resseguint per darrera la Serralada Prelitoral i les serres transversals.

El punt de recàrrega es troba, en concret, a la Plaça Formico, molt a prop del consistori i l’Oficina d’Informació i Turisme. Amb la seva posada en marxa, doncs, s’espera donar resposta a tots aquells que aposten per la mobilitat elèctrica i sostenible, ja siguin habitants del municipi o bé els nombrosos visitants que es reben durant els caps de setmana i festius, així com a l’estiu. I és que, durant els mesos de juliol i agost, la població s’arriba a triplicar.



El carregador que s’ha instal·lat és el JuicePole, una solució de recàrrega d’endesa X pensada per anar a l’aire lliure, d’ús públic i de tipus semiràpid (22 kW), cosa que permet carregar el vehicle elèctric en aproximadament 1 hora. A més a més, es podran carregar dos cotxes de manera simultània i serveixen per a qualsevol model de vehicle elèctric, ja que els carregadors són universals.

En aquest sentit, l’alcalde de La Llacuna, Josep Parera, ha expressat “un municipi com la Llacuna estretament lligat amb l’entorn natural, respectuós amb el medi ambient, que aposta per promoure la mobilitat sostenible i saludable i que rep també un fort nombre de visitants, ha d’afavorir l’ús d’aquest tipus de vehicle menys contaminant. Per tant des de l’administració, en aquest cas des de l’Ajuntament, dins les nostres possibilitats, hem de donar o posar eines que facilitin aquest nou servei de recàrrega elèctrica que cada vegada està esdevenint més utilitzat”.

Aquest acord s’emmarca en el Pla de Desenvolupament d’Infraestructures d’accés públic de recàrrega per al vehicle elèctric que Endesa va presentar a finals del 2020 i que suposa una inversió de 65 milions d’euros amb l’objectiu d’instal·lar 8.500 punts de recàrrega en indrets d’accés públic fins el 2023, el pla més ambiciós existent a l’Estat.

Els usuaris de vehicle elèctric podran realitzar les recàrregues dels seus cotxes d’una manera molt senzilla, gràcies a la nova aplicació per a mòbils que ha desenvolupat Endesa X, Juice Pass (disponible en IOS i Android). Es tracta d’una plataforma digital d’Endesa on els usuaris podran localitzar -a través d’aquesta aplicació- l’estació de recàrrega, conèixer el seu estat, i, fins i tot, abonar les recàrregues amb la seva targeta de crèdit.