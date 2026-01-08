El PSC reclama modificar el programa de rehabilitació de pisos d’Igualada: “el 2025 només han sigut tres”

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha reclamat al govern de Junts que actuï davant els pocs pisos que es beneficien del programa de subvencions per la rehabilitació. Es donen 20.000 euros per a la rehabilitació de pisos a Igualada amb la condició que durant cinc anys passin a tenir un lloguer assequible.
“Els darrers quatre anys han estat, només, entre tres i cinc els pisos que anualment s’han beneficiat de l’ajuda, mentre que al 2021 van arribar a la quinzena. Concretament, el 2025 només han sigut tres pisos”, expliquen des del grup socialista.
El cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, explica que “l’habitatge per nosaltres és una prioritat i per això encenem la llum d’alarma al veure que el programa de rehabilitació de pisos està arribant a molt poques vivendes. Reclamem al govern de Junts que analitzi perquè això passa i reconfiguri el programa. Una de les opcions podria ser apujar l’import de la subvenció perquè més propietaris s’hi acullin”.
El grup socialista reclama que “el programa de rehabilitació de pisos ha de servir, realment, per a posar pisos a disposició de la ciutadania i ara aquest objectiu no s’està complint perquè són molts pocs els pisos que s’hi acullen. Cal canviar-lo perquè torni a ser útil, ja que el problema de l’habitatge no para de créixer a Igualada”.
Cuadras recorda que segons l’última enquesta de la Diputació de Barcelona, l’habitatge és un dels tres problemes que marquen els ciutadans i ciutadanes d’Igualada i aquests suspenen amb un 3,8 les polítiques del govern de Marc Castells en aquesta matèria: “No pot ser que a Igualada hi hagi tantes famílies, joves i gent gran que tinguin dificultats per trobar una vivenda i reclamem el màxim de polítiques públiques per revertir aquesta dada que dificulta la vida a tanta gent”.
El PSC (Igualada Som-hi) recorda que pràcticament totes les polítiques d’habitatge que s’han impulsat a la ciutat són fruit de la feina del grup socialista que sempre ha tingut l’habitatge “com una prioritat”, i defensen la seva implicació per aconseguir realitzar els 12 pisos de lloguer assequibles municipals del carrer Sant Carles, l’estalvi del 50% de l’IBI per qui llogui el seu pis a través de la borsa municipal d’habitatge, l’estalvi també del 50% de l’IBI per qui instal·li plaques fotovoltaiques a casa seva, el recàrrec del 50% de l’IBI pels pisos buits en mans de grans tenidors o el programa de rehabilitació de pisos que va ser creat el mandat 2015-2019 instàncies del grup socialista.
El grup socialista també remarca i recorda que la gran eina per fer front a la falta d’habitatge a Igualada és la renovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que aquest 2026 compleix 40 anys sense actualitzar-se: “Una realitat incomprensible que el govern de Junts vol perpetuar mentre els problemes de l’habitatge creixen”, afirmen.