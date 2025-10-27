El PSC Igualada Som-hi revalida l’acord de pressupost amb Junts per als comptes de 2026

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha arribat a un acord per al Pressupost de l’Ajuntament del 2026 ve amb el govern de Junts a canvi d’impulsar projectes per afavorir el comerç, per climatitzar les escoles, per fer habitatge públic, per construir un col·lector al Mirasol per evitar inundacions i fer-hi una rotonda, per adaptar la plaça de Cal Font a l’emergència climàtica i per congelar els impostos.
El cap de l’oposició Jordi Cuadras detalla que “aprofitem la minoria de govern per condicionar el Pressupost de l’Ajuntament i fer política útil des de l’oposició, que vol dir fer realitat projectes del nostre model de ciutat a canvi d’arribar a un acord. Evidentment, no podem fer la transformació que faríem si estiguéssim el govern però serà més que si no féssim res. La nostra opció no és estar quatre anys asseguts a la cadira, escalfant-la i lamentant-nos, sinó que amb les eines que tenim optem per condicionar el govern i impulsar projectes que milloraran la nostra ciutat i la vida de la gent”.
Un dels grans punts de l’acord és l’impuls d’un Pla d’Usos Comercials. Es tracta d’un pla per frenar la desertització comercial i evitar el monocultiu comercial amb súpers 24h, botigues de carcasses o cafeteries “low cost” que hi ha als carrers del centre d’Igualada. Amb aquest Pla, tot els locals comercials del centre passaran a estar gestionats de manera conjunta per afavorir un comerç divers, atractiu i que sigui competitiu. Es proposa replicar l’experiència d’Olot on s’ha impulsat un Pla d’Usos com aquest. Cuadras destaca que “recolzar el comerç d’Igualada no només vol dir donar una subvenció a les entitats comercials, el que proposem fer són polítiques urbanístiques transformadores que ajudin a potenciar realment el comerç local”.
Un altre dels grans àmbits de l’acord del Pressupost és l’emergència climàtica. En aquest sentit, el grup socialista ha aconseguit incloure-hi tres mesures. La primera és la climatització de les escoles amb sistemes d’aerotèrmia i ventil·lació mecànica per garantir el confort dels alumnes i, per tant, millorar la seva capacitat d’atenció i aprenentatge. El segon punt és la reconversió de la plaça de Cal Font per adaptar-la a les onades de calor i que sigui un exemple de com Igualada hauria d’adaptar el seu espai públic a les altes temperatures, a més de fer-hi un nou parc infantil. I la tercera mesura aconseguida en emergència climàtica és la construcció d’un col·lector per evitar inundacions a la zona del Mirasol com les que hi va haver durant l’última DANA del mes de juliol i construir una rotonda a l’encreuament del Mirasol per agilitzar el trànsit a tota la zona.
Pel que fa a l’habitatge, s’ha acordat continuar amb una mesura iniciada l’any passat per reconvertir a residencial les finques que l’Ajuntament té en propietat al barri del Rec, a l’entrada de la Ronda Sud, i destinar-les a habitatge públic. Abans d’acabar l’any també s’aprovarà el reglament per multar els pisos buits d’Igualada en mans de grans tenidors, amb un recàrrec d’un 50% de l’IBI. És una de les demandes que el PSC (Igualada Som-hi) va aconseguir incloure al Pressupost d’aquest any.
Sobre la congelació dels impostos
En l’àmbit dels impostos de l’Ajuntament pel 2026, el cap de l’oposició Jordi Cuadras ha explicat que han exigit una congelació total dels impostos i canvis en la taxa de residus comercials modificant el criteri dels metres quadrats perquè sigui més justa, tal i com el PSC (Igualada Som-hi) ja va demanar al darrer Ple i va fer arribar al govern de Junts.
A més de la congelació impositiva, l’any que ve continuaran en vigor dues mesures que el grup socialista va aconseguir en anteriors exercicis com és la bonificació del 50% de l’IBI per les vivendes que instal·lin plaques fotovoltaiques i la bonificació del 50% de l’IBI pels propietaris que posin el seu pis a lloguer a través de la borsa de l’Ajuntament a l’Oficina Local de l’Habitatge. Cuadras afegeix que “totes les mesures neixen a partir d’una escolta activa dels veïns i veïnes de la nostra ciutat i, sobretot, del sector comercial. Creiem que la política és millor amb acord que amb desacord. En campanya electoral contrastem models però quan la gent ja ha escollit, durant quatre anys que dura un mandat creiem que la ciutadania agraeix que no hi hagi una campanya electoral contínua sinó que hi pugui haver, des de la diferència que tenim amb Junts, un espai per arribar a acords puntuals i fer política útil”.