PSC i Junts responen a ERC: “menteixen constantment només per generar ràbia i confusió”

Els grups comarcals de Junts per Catalunya i el PSC han respost a l’acusació d’Esquerra d'”endollisme” al nou gerent del Consell Comarcal de l’Anoia. Les dues formacions que formen el govern comarcal veuen amb sorpresa que “ERC menteixi sobre la contractació del nou gerent del Consell Comarcal de l’Anoia”. Els grups recorden a ERC que “la figura del gerent no és cap càrrec de confiança, és una figura contemplada per la llei dins l’organització de qualsevol Consell Comarcal i que en aquests moments estava vacant pendent de convocar-se”.

Junts i PSC denuncien que ERC “faci ús de la mentida i no expliqui que el procés de contractació”, que asseguren que s’ha fet mitjançant un procés de selecció obert i públic on s’hi ha pogut presentar tothom qui ha volgut i que ha estat comandat majoritàriament per tècnics i funcionaris del Consell. Tots els candidats van passar una puntuació tècnica de mèrits en funció dels seus currículums i també una entrevista d’avaluació.

En una nota de premsa, PSC i Junts expliquen que al darrer Ple, el govern del Consell Comarcal ja va oferir a ERC tota la informació sobre el procés de manera transparent davant algunes preguntes però els republicans, diuen, no l’han sol·licitat ni l’han volgut consultar: “No els interessa explicar ni saber la veritat perquè els espatllaria el titular. Enlloc de saber els detalls del procés i després posicionar-se, fan el comunicat de premsa directament sense conèixer el procés. És un estil de fer política molt poc digne propi de David Alquézar i David Sánchez que són els portaveus republicans al Consell. Malauradament ja ens tenen acostumats a aquesta manera de fer de mentir constantment només per generar ràbia i confusió, cosa que fa un flac favor a la política institucional”.

Junts i PSC asseguren que és molt poc habitual que una figura de gerent sigui contractada a través d’un procés de selecció obert i públic on s’hi pot presentar qualsevol persona com ha fet el Consell, ja que en altres institucions no s’aposta per fer un procés de selecció obert i públic i es nombra directament a dit. I tornen el dard a Esquerra i comenten que “l’entitat pública AMTU ha nomenat a dit l’alcalde de Castellolí Joan Serra, d’ERC, pel càrrec de gerent. A més, en altres Consells, ERC també ha nomenat gerents a dit”.

Junts i PSC demanen a ERC que “la frustració per no governar el Consell Comarcal no faci que perdi les formes de fer política i que deixi d’apostar per la mentida constant”. Les dues formacions, diuen, entenen que ERC pugui qüestionar qualsevol àmbit de la gestió política però lamenten que “amb les mentides que expliquen al seu comunicat, no estan posant en qüestió el govern, sinó la feina dels tècnics del Consell Comarcal que són els qui han vetllat pel compliment de tots els tràmits i han format part de manera majoritària del tribunal de selecció”. Junts i PSC també recorden que la necessitat d’un gerent al Consell Comarcal és una reclamació de fa anys de tots els departaments tècnics de l’ens per a que la institució funcioni correctament: “Som un govern que governa i pren decisions perquè el Consell funcioni i presti el millor servei a la ciutadania de l’Anoia”, acaben.