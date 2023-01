PSC i Ara és Demà es presentaran en coalició a Piera

Els socialistes de Piera han oficialitzat aquesta setmana un acord amb l’espai d’esquerres pierenc Ara és Demà per anar en coalició a les properes eleccions municipals del 28 de maig del 2023. La signatura s’ha produït entre la candidata socialista Carme González, i la portaveu d’Ara és Demà, Gemma Millán, escollida a les primàries del partit. Carme González, candidata a l’alcaldia, valora molt positivament l’adhesió del grup Ara és Demà ja que “d’aquesta manera, ampliem l’equip amb persones formades i preparades en diversos àmbits per arribar a cada carrer de cada barri en qualsevol necessitat”.

Per la seva banda, Gemma Millán, portaveu d’Ara és Demà i professora de primària a l’Institut Escola Piera, remarca que “des del nostre grup municipal ens sumem al projecte amb molta il·lusió i ganes de treballar”, on també va posar en relleu “el treball conjunt i la suma d’esforços de les esquerres de Piera per poder millorar la qualitat de vida dels pierencs i pierenques, prioritzant la millora dels serveis i els equipaments que manquen a la vila”.

La coalició entre els grups PSC i Ara és Demà anirà sota el nom de Sumem per Piera, una marca creada prèviament pel PSC i que formarà, diuen, “una candidatura municipalista d’esquerres i progressista, amb visions àmplies i persones formades i preparades per guanyar i governar el municipi”.