El PSC fa un butlletí per explicar el seu treball en els primers dos anys de mandat municipal

El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha presentat el butlletí de la primera meitat de mandat. Es tracta d’una publicació que arribarà a totes les cases d’Igualada on es presenta la feina feta durant aquests dos primers anys amb diferents projectes que ha aconseguit impulsar des de l’oposició i també explica els projectes de futur que té dins el seu model de ciutat. La presentació del butlletí l’han fet el conjunt dels regidors i regidores del grup municipal Jordi Cuadras, Montse Montaña, Quim Roca, Irene Gil i Anselm Pasquina.

Pel que fa a la primera meitat de mandat, el cap de l’oposició Jordi Cuadras ha criticat que “durant aquests dos primers anys, l’únic que ha fet el govern de Junts han estat ocurrències com els falsos refugis climàtics al Passeig Verdaguer de l’estiu passat, la pèrgola de ferro al parc de Valldaura o fer i desfer desenes de jardins i parteres de la ciutat sense cap sentit com els de la plaça de Pompeu Fabra i tants altres”.

Cuadras afirma que “el govern de Marc Castells no té cap política de fons, de transformació o de canvi i es dedica a allò que és vistós però que no aporta un salt endavant per Igualada. No s’ha afrontat el tema de l’habitatge que és un problema per joves, famílies i gent gran ni tampoc la planificació urbanística que està a punt de complir 40 anys sense actualitzar-se i és la gran eina que tenen les ciutats per projectar-se al futur”.

En aquest sentit, el cap de l’oposició recorda que “l’últim estudi Dibaròmetre de la Diputació de Barcelona marca una baixada de la valoració del govern de Junts del 6,3 al 5,9 i les polítiques d’habitatge de Junts reben un suspès del 3,8 perquè són inexistents i no responen a les necessitats de la ciutat”.

El butlletí de meitat de mandat del PSC (Igualada Som-hi) és molt visual i resumeix sobre un mapa d’Igualada les accions fetes des de l’oposició i les propostes de futur que plantegen dins el seu model de ciutat. També hi ha una part dedicada al canal de Whatsapp que el grup socialista té obert per tenir un contacte directe amb la ciutadania. Tothom qui vulgui rebre les informacions del grup municipal, fer suggeriments, transmetre opinions o fer preguntes, pot guardar el número 603 785 679 a la seva agenda de contactes i enviar-hi un Whatsapp amb la paraula “Hola!” perquè li quedi registrat.

Jordi Cuadras explica que “hem arribat a la meitat del mandat municipal i a part de denunciar la inacció del govern en tot allò que és realment important per la ciutat, és un bon moment per passar comptes de la nostra tasca a l’Ajuntament sense esperar a fer-ho just abans de les eleccions”.

Cuadras afirma que “durant aquests dos primers anys del mandat hem treballat per aconseguir impulsar mesures que formen part del nostre model de ciutat i que amb capacitat d’acord i política útil hem aconseguit des de l’oposició tot condicionant el govern de Junts aprofitant que està en minoria”.