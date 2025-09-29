Protesta davant l’Ajuntament d’Igualada contra la taxa comercial d’escombraries

Unes 150 persones s’han manifestat avui dilluns al matí a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada per protestar per l’augment de la taxa municipal d’escombraries en l’àmbit comercial. Els manifestants, proveïts amb xiulets, han protestat durant mitja hora, lluïnt pancartes en les quals es podia llegir “La ciutat amb més pressió fiscal. A més, genereu dèficit. Si no sabeu gestionar dimitiu!”, o “Volem una ciutat viva, volem una Igualada amb comerç”.
Una de les comerciants, Anna Torné, explicava als periodistes que “Igualada Comerç no ens ha donat gaire suport, de moment, respecte a aquesta manifestació. Tots els botiguers hauríem d’anar a la una, perquè així tindrem més força i podrem salvar el comerç de la ciutat. “L’Ajuntament hauria de baixar aquest impost treient els diners d’un altre lloc, d’una despesa que no sigui tan necessària. Igualada necessita tenir un comerç actiu, que doni vida a la ciutat”. Els manifestants han anunciat que acudirien demà dimarts a la sessió plenària de l’Ajuntament prevista per a les 8 del vespre.