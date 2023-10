“Protegim el teu món”

MGS té una trajectòria centenària. El 1907 es va fundar Mutua General de Seguros; més de 100 anys després, i ara amb el nom MGS Assegurances, segueixen oferint productes que satisfan les necessitats de protecció dels seus clients, famílies i negocis. MGS disposa d’una plantilla propera, compromesa i professional, formada per un extens equip present als diferents centres de treball. La companyia, des de fa molts anys, presta servei als seus clients a la ciutat d’Igualada i a la comarca, amb una forta vinculació al territori que esperen continuar reforçant gràcies a la incorporació de la seva agent exclusiva Marta Salas al seu equip.

MGS distribueix els seus productes asseguradors pràcticament al 100%, a través de mediadors. Dins la mediació aposten pels anomenats agents exclusius, professionals que únicament distribueixen els seus productes.

Quin és el paper dels seus mediadors?

El nostre paper, dins de la xarxa comercial d’MGS, és indispensable per atendre els nostres clients de manera personalitzada a cada indret on som presents. Jo, més concretament, he passat a formar part de l’equip de la sucursal d’Igualada.

Qui són els agents exclusius?

Som professionals que únicament distribuïm els productes d’una sola asseguradora. A més, oferim un servei personalitzat al client en funció de les seves necessitats.

Com pot saber què necessita cada client? És el mateix client qui ve i exposa el que necessita o sou vosaltres que concerteu visites?

Sigui com sigui la manera com ens hem posat en contacte, ja sigui per iniciativa del client o meva, perquè ens ha vist en alguna publicitat o perquè ja és un client de la companyia, la meva prioritat és escoltar-lo i ajudar-lo a trobar la millor opció per al seu cas, ja sigui en l’àmbit personal o professional.

Treballeu amb diferents companyies d’assegurances?

No, en el meu cas treballo de forma exclusiva amb MGS Assegurances, que m’ha brindat l’oportunitat de ser una de les seves representants comercials a Igualada. D’entre moltes altres coses, em va atreure la seva àmplia oferta d’assegurament i la trajectòria més que centenària oferint un servei de qualitat i compromís amb els seus clients.

Tot es pot assegurar?

Possiblement no tot es pot assegurar, però a MGS disposem d’un ventall molt ampli de productes que abasten pràcticament tots els aspectes de la vida privada i professional dels nostres clients.

Cada client és un cas?

Com bé diu el nostre eslògan “protegim el teu món”, cada persona és un món per si mateixa, cada persona té les seves pròpies peculiaritats: família, llar, aficions i, si ampliem el ventall al món professional, les possibilitats d’assegurament poden ser pràcticament infinites. Per això és important la figura d’un agent professional que estigui al seu costat, entengui quines són les seves necessitats i li ofereixi una solució a mida per al seu cas.

El futur d’aquesta activitat serà semblant al que és avui? Com ho veu?

Jo crec que la figura del mediador ha de seguir sent indispensable per oferir el tracte humà i personalitzat. Per molt que avancin les tecnologies, a MGS tenen clar que aquesta és la seva aposta.

Sobre els nostres productes, actualitzem constantment la nostra oferta d’assegurament per poder estar adaptats als nous temps (ciberiscos, cotxes elèctrics, noves formes de mobilitat…). Som conscients que, tot i que la societat evoluciona, és el nostre deure fer-ho amb ella, seguint oferint les millors opcions als nostres assegurats en qualsevol àmbit.