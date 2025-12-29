Propòsits d’any nou: mantenir la motivació per fer exercici tot l’any amb ‘Entrena’t 24H Igualada’

Quan s’apropa el dia 1 de gener, milions de persones es proposen anar al gimnàs, posar-se en forma i millorar la seva salut. Però sovint, aquests propòsits d’any nou s’esvaeixen abans d’arribar al març. Per què costa tant mantenir la motivació? I què podem fer perquè aquest any sigui diferent?
Els especialistes en entrenament personalitzat coincideixen: la clau no és la força de voluntat, sinó la constància. Quan l’activitat física es converteix en hàbit, els resultats arriben de manera natural. No es tracta només de perdre pes o tonificar, sinó de trobar un equilibri entre cos i ment.
En aquest camí, el Gimnàs Entrena’t 24H Igualada s’ha convertit en la nova opció a Igualada per a aquells que busquen un espai de benestar complet. Amb entrenadors professionals, plans adaptats i un ambient motivador, el centre ajuda a transformar els bons propòsits en rutines reals. L’objectiu? Que cada persona trobi el seu propi ritme i gaudeixi de fer exercici sense pressions.
Gaudeix d’un espai d’alta gamma, amb entrenadors excel·lents i una comunitat molt propera que t’acompanyarà en la millor experiència d’entrenament. Descobreix unes instal·lacions d’última generació amb el material esportiu líder del mercat per a entrenaments rigorosos i professionals. Pots anar-hi les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, sense pauses ni tancaments. Entrena amb els millors equips i configura l’horari a la teva mida.
Aquest 2026, no es tracta només de començar —sinó de continuar. Trenca el cicle dels propòsits que s’apaguen i descobreix què passa quan fer exercici és part de qui ets.
Visita Entrena’t 24H Igualada a la Rambla de Sant Ferran, 51 d’Igualada, o inscriu-te online.