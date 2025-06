A propòsit de l’edició d’un CD del Festival de Músics de l’Anoia 60’ – 70’, un recull dels millors moments musicals

El passat 19 de juny, a les 7 de la tarda, a les dependències de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i a la mateixa sala d’exposicions La Teneria, dins del marc de la testimonial exhibició: Els conjunts musicals de l’Anoia. En fa 60 dels 60’, va tenir lloc la presentació de l’esperat CD del Festival de Músics de l’Anoia 60’ – 70’, editat per Anoia Records; un valuosíssim i prodigiós volum que recull els millors moments musicals d’aquell exitós i concorregut festival celebrat el dia 8 de novembre de 2024, a l´Espai cultural de Can Papasseit de la veïna Vilanova del Camí.

Això és, es tracta d’una testimonial edició musical, un registre dut a terme per Jordi Búrria, Carles Morreres, Clara Muntané i Lluís Velázquez; una oportuna selecció que ens convida, com en comptades ocasions, a rememorar la transcendència d’un acte, la ineludible convocatòria d’aquell 8 de novembre, que es proposava posar en valor la rellevància del recorregut artístic i musical d’un gran nombre de protagonistes, que van convocar-nos a reviure una gran història, la història protagonitzada, fa sis dècades, per més de quaranta músics, els Músics de l’Anoia dels 60’ i els 70’.

El CD, doncs, fa gala del que va ser una gran celebració on, realment, l’Anoia va sonar estridentment per a no oblidar; ja que, en viu i en directe, al decurs de sis hores d’espectacle, aquests músics van oferir-nos el millor de si mateixos, és a dir, el més representatiu dels seus productes musicals, tot rememorant que –ells– van formar part de conjunts tan rellevants com: Aire, Armonia, Atomos, Birdblacks, Chalecos, Corbs, Crema, Duendes, Feroces, Flippy boys, Jers, Maria, Maus, Monzo, Muchachos, Pa tou, Rangers, Rasa, Refonoll, Signos, Sioux, Tigres, Tinieblas, Thunderbolts, Tony y los enigmas, Uh & sidecar, Visacos i Zumos.

Un grup després de l’altre, a propòsit del que va ser una convocatòria col·lectiva, d’entrada lliure i taquilla inversa, van brindar-nos l’exclusiva oportunitat de poder escoltar-los i veure’ls, una vegada més, reunits per transportar-nos a unes dècades llunyanes, que -en termes musicals- a tot el públic ens eren prou properes i familiars. Efectivament, tot recuperant el mateix format d’unes actuacions que van donar vida a espais molt nostres: sales de festa, discoteques, clubs privats, casals, etc., aquests intèrprets van emplaçar-nos per una successió de vetllades festives amb la música i les cançons d’abans, unes peces concloentment inesborrables. Ara, amb aquest CD, un magnífic recopilatori musical, que més enllà de recordar-nos el reeixit retrobament -a Can Papasseit- de la joventut igualadina i de la comarca d’aquella època, àdhuc d’altres generacions, se’ns retorna, amb algunes de les vetllades musicals, al temps dels joves dels 60’ i els 70’; al cap i a la fi, a aquells perdurables (a la nostra memòria) matinals musicals, a les festes i els balls, als ressopons i -sense oblidar- a les nits sense fi…

Òbviament, en paraules de qui ha estat l’artífex de la celebració d’aquell festival i, aquests dies, de la consegüent edició d’aquest CD, Josep M. Costa, Xospi, de comú acord amb tot l’equip que l’ha acompanyat en la seva proposta, endemés de tots els músics protagonistes d’aquesta antologia musical, uns i altres subscriuen la transcendència d’aquesta gravació. Al capdavall, l’assoliment d’un somni, un llarg anhel del seu impulsor: reunir tots els músics de l’Anoia dels anys 60 i 70, acompanyats alhora de músics de l’escena actual, per a interpretar -entre peces quasi llegendàries i altres més recents- una cançó tots plegats, el famós tema “Ahí viene la Plaga”, que va fer vibrar a tothom.

Tanmateix, val a dir que també ha estat editat un vídeo; això és, de moment tot el Festival està penjat a You Tube, en dues parts, en aquests enllaços: Vídeo 1, https://youtu.be/aLCxnVvMP4., i Vídeo 2 https://youtu.be/Noa7D774agQ. Emperò, atès que el fitxer es massa gran per a distribuir-lo en les properes setmanes, se’n farà un vídeo de cadascuna de les actuacions, que podrà ser transferit per We Transfer.

Tot plegat, CD i Vídeos, un magnífic documental musical, d’una festa que ha fet història!

Addenda: Si bé personalment no vaig poder participar de tot el Festival, per un compromís oficial; en tant que portaveu de l’organització, les dades d’aquesta pàgina m’han estat facilitades per membres de l’equip.