Prop de 300 persones en una emotiva trobada d’exalumnes dels Maristes d’Igualada

Sota el lema Una Escola, Mil Records, Una Trobada, el passat divendres, 3 d’octubre, va tenir lloc una festa de retrobament d’exalumnes de Maristes Igualada, la qual va aplegar unes 300 persones amb moltes ganes de celebrar les pàgines viscudes de manera conjunta.
La primera part de la festa va consistir en les salutacions, petons i abraçades entre exalumnes i rofessorat, els quals, en la majoria dels casos, no havien coincidit des que els nois i noies havien sortit de l’escola a 4t de secundària. Van ser moments realment emotius, els quals van ser seguits d’un breu discurs de la directora, Montse Pons, qui va voler destacar el sentiment de família que encara es preserva avui en dia. A més, per generacions, els diferents grups es van voler fer fotos de record al photocall instal·lat al pati.
La visita pels diferents espais de l’escola va tenir un seguiment massiu. Alguns dels visitants van fer-se fotos molt gracioses asseguts a les aules on havien passat tan bones estones, malgrat que el mobiliari ja no era el que ells recordaven. D’un espai a l’altre s’anaven sentint comentaris molt entranyables sobre anècdotes i alguna que altra malifeta ben divertida.
Per donar un sentit de festa a l’acte, es va tenir el goig de comptar amb el grup de música Lluna Plena, un dels components del qual, el Toni Palmés, també havia estat alumne de Maristes.
Va ser una gran actuació que va fer vibrar al públic assistent durant l’estona de sopar. De manera espontània, quan la banda ja havia repassat els seus temes, un grup d’exalumnes, amb l’ajuda dels músics, van voler repassar les cançons que havien après a l’escola al llarg dels anys i això va causar una explosió d’alegria i bon ambient. Tothom es va afegir a cantar i fins i tot ballar.
El vespre del 3 d’octubre no es podrà oblidar fàcilment. Tant exalumnes com professors van marxar amb el cor ple de bons moments, converses, anècdotes i moltes ganes de tornar-hi. Cal fer, també, un agraïment molt especial als membres de l’AFA de l’escola per la seva ajuda en l’organització de l’acte. És una sort tenir un grup de famílies que sempre estan disposades a donar un cop de mà.
Prop de 300 persones en una emotiva trobada d’exalumnes dels Maristes d’Igualada
Sota el lema Una Escola, Mil Records, Una Trobada, va tenir lloc una festa de retrobament d’exalumnes de Maristes Igualada, la qual va aplegar unes 300 persones amb moltes ganes de celebrar les pàgines viscudes de manera conjunta.
Sota el lema Una Escola, Mil Records, Una Trobada, el passat divendres, 3 d’octubre, va tenir lloc una festa de retrobament d’exalumnes de Maristes Igualada, la qual va aplegar unes 300 persones amb moltes ganes de celebrar les pàgines viscudes de manera conjunta.