Projecte de millora de la Plaça de la Unió consensuat amb els veïns

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ja disposa del projecte de remodelació i millora de la Plaça de la Unió de Vista Alegre.

El projecte de remodelació ha estat elaborat per l’empresa Batlle i Roig. Aquesta proposta tècnica es va presentar als representants de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Vista Alegre.

A partir d’aquí, des de l’entitat veïnal es va fer una crida a les persones del barri per tal que fessin les seves aportacions i que es pogués decidir amb la major participació possible les millores que caldria realitzar. L’Associació veïnal de Vista Alegre va organitzar una reunió de grups reduïts per explicar les diferents opcions i també va exposar totes les opcions a través del grup de watsapp de l’associació. Com explica la responsable de l’associació, Mónica Portero, “hi van participar una setantena de persones, que van fer les seves aportacions sobre com voldrien que fos la remodelació d’aquest espai”. Cal recordar que la Plaça de la Unió és un espai de lleure, ubicat a tocar d’una de les sortides de la trama urbana del Nucli Urbà, i també situat en un dels accessos a la futura Via Blava del riu Anoia.

Els veïns i veïnes de Vista Alegre, un cop consultats, van acabar decidint que el projecte inclogués una pista de futbol sala pavimentada. També es va decidir que es pogués mantenir un espai de sorral per tal de poder continuar jugant a la petanca, però sense que estigués senyalitzat aquest espai. I de la mateixa manera es va veure bé la possibilitat de col·locar elements esportius com ara porteries de futbol o cistelles per a basquetbol.

Des de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es vol prioritzar la millora d’aquest espai, les obres del qual es calcula que podrien sortir a licitació durant els propers mesos per uns 270.000 euros, aproximadament.

El projecte contempla una remodelació completa de l’espai, dignificació dels accessos, i una compartimentació dels espais seguint els criteris dels veïns i veïnes.

Cal recordar que la millora de la Plaça de la Unió era una reivindicació continuada dels veïns i veïnes de la zona. Les darreres millores en aquest parc dataven de 2017, quan es van fer uns petits canvis en el mobiliari.