El projecte d’ampliació del Parc Central optarà a guanyar els prestigiosos Premis FAD d’Arquitectura

El projecte d’ampliació del Parc Central, amb la construcció de l’Skatepark al costat del nou Pumptrack i el Biollac, ha estat seleccionat com un dels 73 projectes finalistes dels Premis FAD d’Arquitectura 2025, dins la categoria de Ciutat i Paisatge. De les 454 obres presentades en aquesta 67a edició, se n’han seleccionat un total de 73 i d’aquestes 11 formen part d’aquesta categoria.

El jurat dels Premis FAD ha destacat especialment la capacitat del projecte per integrar l’skatepark en l’entorn urbà i natural, superant la seva concepció com a simple equipament esportiu. L’Skatepark, amb més de 1.000 m², és avui un dels més grans de Catalunya i un espai de referència per a la pràctica i la competició esportiva.

El projecte ha estat reconegut a nivell Europeu també per la seva dimensió participativa, ja que va comptar amb la col·laboració activa dels infants d’Igualada durant el procés de disseny.

L’alcalde Marc Castells, ha destacat que “la ciutat s’ha fet seu aquest espai, que avui és un centre d’activitat esportiva, d’oci, de salut i de trobada per a la ciutadania”. També ha remarcat que aquesta selecció als Premis FAD “és un nou reconeixement a l’aposta decidida per la renaturalització de la ciutat i l’aposta pel disseny amb el suport de grans professionals que es reflecteix en projectes de gran magnitud com l’Anella Verda que compta amb 4 premis nacionals i internacionals”.

L’acte de presentació també ha comptat amb la presència de dos protagonistes clau del projecte: en Pol Martín i l’igualadí Jaume Sala. Castells ha volgut agrair la tasca de tots els equips implicats en aquest projecte i en la seva dinamització. Pol Martín, principal encarregat del projecte de l’Skatepark ha destacat “la voluntat de l’Ajuntament d’apostar per la ubicació cèntrica i a tocar de la natura d’aquest equipament que altres ajuntaments posen als afores o en polígons alhora que hi ha apostat per tal que sigui un equipament que pot acollir competicions de gran nivell”.

Aquest proper cap de setmana, l’Skatepark tornarà a ser escenari d’activitat amb la celebració de campionats com el Bikeparadise i el Patinafest, tal com podeu llegir a les pàgines d’Esports, reafirmant el Parc Central com un pol d’atracció i dinamització urbana.