Programades obres de millora a la BV-2242 a Piera

La Diputació de Barcelona ha anunciat obres de millora a la carretera BV – 2242, a Piera, entre el punt quilomètric 0 i el punt quilomètric 0+820.
L’actuació, que té un pressupost de 76.859,51 € (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un mes i mig, també té l’objectiu de pacificar l’entorn de la travessera i crear punts de creuament de vianants.
Durant les obres s’implantaran cinc esquenes d’ase i un pas de vianants elevat, a més de dur a terme millores d’enllumenat a les esquenes d’ase i al pas de vianants elevat i, també, millores en la senyalització vertical i horitzontal.