Programa de les Festes del Pilar 2025 al Barri de la Font Vella d’Igualada

La comissió de veïns del barri de la Font Vella ja té a punt les Festes del Pilar 2025, que comencen aquest divendres, 10 d’octubre, a les 12 del migdia amb el repic de campanes. Els actes festius -els més importants de la ciutat després de la Festa Major- són els següents:
Divendres, 10 d’octubre de 2025
12h: Repic de campanes. A les esglésies de Santa Maria i del Roser. Després, enlairada de coets que donarà pas a l’inici de les festes.
19h: Exposició de quadres de pintura ràpida. Exposició i venta dels quadres premiats en els diferents anys en que es van dur a terme els concursos de pintura ràpida del Barri de la Font-Vella. Emporta’t un tros del barri a casa. La exposició tindrà lloc al local del carrer Custiol, 3, cantonada amb c/Sant Cristòfol. (Plaça del Pilar) fins el dia 19 d’octubre. Del 10 al 19 d’octubre. Horari: els divendres de 19 a 21 h. els dissabtes i diumenges de 11 a 13 h. i de 18 a 20 h.
Dissabte, 11 d’octubre de 2025
19:30h: Cercavila. Els gegants del barri de la Font-Vella conviden a tothom qui tingui gegantons i capgrossos a acompanyar-los a la cercavila, amb els Grallers d’Igualada i l’Associació Cultural Dessota, i els que no en tinguin també. Recorregut: carrer Roser, plaça Pius XII, carrer Santa Maria, plaça de l’Ajuntament, carrer del Born, plaça del Pilar, carrer de Sant Cristòfol, carrer de Sant Jordi, plaça del Rei, carrer de la Concepció, carrer de Custiol i carrer del Roser.
21:30h: XIX Gresca i sopar a la fresca. A la Plaça Pius XII. Enguany tornem a celebrar el sopar més tradicional d’Igualada, el sopar dels amics del barri, obert a tothom qui vulgui compartir unes arengades de la costa amb pa amb tomàquet, gotim de raïm, coca, aigua, vi i rom cremat. Preu: 15 €. Venda de tiquets a la Pastisseria Targarona fins a exhaurir les 150 cadires. En cas de pluja el sopar es farà a les Escolàpies.
22:30h: Asenshow. Enguany la jove promesa del món de la màgia Samuel Asensio ens visita amb el seu nou xou “Asenshow” que ens delectarà amb un espectacle interactiu, dinàmic i adaptat a totes les edats, amb jocs visuals i divertits.
Diumenge, 12 d’octubre de 2025
8h: Matinades. El so de les gralles dels nostres amics, els grallers de l’Escola de Grallers de Sitges, és inigualable. Any darrera any, amb la seva professionalitat, ens ofereixen un bon despertar amb el seu millor repertori. No us els perdeu!
12h: Els gegants van a missa. Els gegants, la bandera i la farola del barri de la Font-Vella conviden a tot el veïnat i a la gent de la ciutat a assistir a la missa solemne. La imatgeria sortirà de l’Església del Roser per anar a la Basílica de Santa Maria, acompanyats de l’Associació Cultural Dessota i l’Escola de Grallers de Sitges.
12:30h: Missa Solemne. A la Basílica de Santa Maria. Oficiarà l’arxipreste Eduard Flores amb l’acompanyament del músic Pol Aceña que serà l’encarregat de tocar l’orgue de la Basílica, Núria Mas posarà la veu i Margarida Roca dirigirà els cants. Al final es tocarà l’himne del barri amb l’orgue. En sortir els Gegants aniran a fer el vermut i s’estaran al costat de la capella del carrer Nostra Senyora de la O, cantonada Plaça del Pilar, on s’exposarà la imatge de la Verge del Pilar. Durant els dies 11 i 12 d’octubre es podran fer ofrenes de flors i llantions a la capella.
13:30h. Vermut musical amb Mon Petit Món. A la plaça del Pilar. Mon Petit Món és una formació a trio de swing i jazz manuche. Els seus components són: Cecili Ruedas a la guitarra, Toni Romero al contrabaix i Maribel Lara a la veu. Tothom qui ho desitgi està convidat a gaudirlo tot fent una ballada de swing.
17:30h: Xocolatada popular. A la plaça Pius XII. Xocolatada amb suca-mulla pels infants en primer lloc, i si ens en deixen, per tothom. Gentilesa de Pastisseria Targarona.
18h: Espectacle infantil. A la plaça Pius XII. A càrrec de Marc Oriol. Espectacle infantil i familiar amb musica, jocs, circ i cançons amb una gran participació de petits i grans.
Dijous, 16 d’octubre de 2025
19h: Missa dels difunts. A l’església del Roser. Missa en sufragi dels difunts del barri, que oficiarà Mn. Eduard Flores.
Dissabte, 18 d’octubre de 2025
De 10 a 14h: 29è MERCAT DE LA PUÇA i 4t mercat d’oportunitats i d’intercanvi. A la plaça Pius XII.
Com cada any, i ja en van 29, les botigues del barri sortiran al carrer per oferir a tota la ciutat descomptes i promocions especials. A més si tens antiguitats, roba, objectes o bé estris que no fas servir i podrien ser d’utilitat per algú altre, porta-ho a la plaça per a vendre-ho o intercanviar-ho. Les inscripcions son gratuïtes, a través del link de la bio de l’Instagram o bé al mail barridelafontvellaigualada@gmail.com.
De 12 a 14h: Matí de jocs. A la plaça Pius XII. Mati de jocs familiars organitzat per l’associació Punt de Partida.
19h: Concert Cor Exaudio. A l’Església del Roser. Us convidem a gaudir del Concert del Cor Exaudio, dirigit per Pablo Morales, a benefici de l’Associació contra el Càncer. Taquilla inversa.
diumenge, 19 d’octubre de 2025
10:30h: XXXIII Diada de la puntaire. El casc antic de la ciutat, el barri de la Font-Vella, acollirà als seus carrers i places, la trobada de puntaires, amb la participació de grups, no només de la ciutat, sinó també d’arreu de Catalunya. Un matí per gaudir del treball d’unes persones que ens ofereixen les seves esplèndides creacions i ens ensenyen com les duen a terme. Com cada any s’obsequiarà amb una coca i una ampolla d’aigua a totes les persones participants, així com el tradicional present per part de l’Ajuntament d’Igualada i un detall per part de 1915 ORIGINAL. En cas de mal temps l’acte tindrà lloc al poliesportiu del col·legi Mare del Diví Pastor