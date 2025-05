Els professionals dels CAP de l’Anoia ajuden a deixar de fumar el 41% de les persones diagnosticades com a fumadores

Els i les professionals de l’atenció primària de l’Anoia atenen, cada any, més de 2.000 persones que volen deixar de fumar. Des del 2023 fins al maig d’enguany, la xifra de pacients diagnosticats com a fumadors que han rebut una intervenció al CAP amb l’objectiu d’abandonar l’addicció al tabac ha estat de 5.623, un 41% dels més de 13.600 pacients que s’han registrat els darrers dos anys.

Segons dades registrades per l’Institut Català de la Salut (ICS), la majoria dels fumadors han estat intervinguts de forma individual en el marc del Programa de deshabituació tabàquica de l’atenció primària, i d’altres han participat en activitats comunitàries com són tallers formatius o grups per deixar el tabac.

En concret, des del 2023 fins al maig de 2025, s’han realitzat als CAP de l’Anoia un total de 2.073 visites individuals relacionades amb tabaquisme i s’han dut a terme una dotzena d’activitats informatives (grupals i comunitàries), també adreçades a joves, sobretot per evitar que comencin a fumar i per explicar-los el risc que pot comportar aquesta addicció per a la seva salut.

Un 21,4% de la població adulta catalana fuma

El tabaquisme continua sent un greu problema de salut pública, com ho demostra el fet que cada any morin a Catalunya prop de 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. Això és perquè el fum del tabac es troba associat a unes 40 malalties amb un important impacte sobre la qualitat de vida, moltes de les quals són mortals.

Segons l’Enquesta de Salut a Catalunya (ESCA) del 2024, un 21,4% de la població catalana de 15 anys i més fuma (el 26,1% dels homes i el 16,8% de les dones) i més del 60% de les persones que utilitzen cigarretes electròniques continuen fumant tabac al mateix temps.

Salut Pública posa també el focus en les cigarretes electròniques o vaporejadors. El seu consum entre la població general es manté en nivells relativament baixos, però moltes persones han experimentat l’ús d’aquests productes, que en el cas de l’adolescència és ja un motiu de preocupació. D’acord amb l’ESCA, un 1,3% de la població de 15 anys o més declarava usar cigarretes electròniques l’any 2024 (l’1,7% dels homes i el 0,9% de les dones), però un 10,4% n’havia utilitzat abans o regularment (el 13% dels homes i el 8% de les dones).

Abandonament del tabac

L’any passat van deixar de fumar 66.926 persones ateses pels equips d’atenció primària. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen els CAP i els hospitals de Catalunya es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, amb l’ajuda professional per deixar de fumar del servei 061 Salut Respon, i amb la intervenció d’alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

Des de gener de 2020, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut ha incorporat medicaments que, en el marc dels programes de cessació dels serveis sanitaris, ajuden de manera efectiva i segura a deixar de fumar. D’acord amb l’Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut, 290.895 persones s’han beneficiat de l’ús d’aquests medicaments per deixar de fumar entre gener de 2020 i març de 2025.

XXVI Setmana sense Fum

Un any més l’Institut Català de la Salut s’uneix a la Setmana sense Fum (SSF), que se celebra del 25 al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac el 31 de maig. Amb el lema d’enguany, “Que la salut sigui el teu premi”, la campanya se centra en la població jove i promou hàbits saludables. Té com a objectiu conscienciar sobre la importància de no iniciar-se en el consum de tabac, abandonar-lo i promoure un entorn lliure de fum i residus de tabac per a la salut. És una eina clau per a la promoció de conductes saludables, dirigida tant a joves com a adults.

La Setmana sense Fum és una iniciativa de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC), amb la coordinació del Programa Atenció Primària sense Fum a Catalunya, dins del marc de SumaSalut (Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya [AIFICC], Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària [CAMFiC], i l’Agència de Salut Pública de Catalunya [ASPCAT]), i amb la participació de diverses entitats i organitzacions compromeses amb la causa.