Dels “Processos identitaris”, un projecte radical, d’obligada visió, ideat per l’artista igualadina, Anna Estany

Amb TRASH Studio Lab, des del passat 9 de gener fins al 6 d’abril, la igualadina Anna Estany Iborra (1959), resident a Cardedeu; en la seva condició d’artista i artífex, en una de les dependències del Museu de Granollers, ens convida a descobrir en format d’exposició i de manera no gens acostumada un insòlit projecte artístic susceptible d’alterar aquest espai cultural i museístic; convertint-lo en un excepcional estudi de creació on la creativitat ha d’esdevenir una total experiència compartida.

Això és, escultures, mobiliari, roba i estris de treball ens conviden a integrar-nos en un espai de trobada i de reflexió col·lectiva a l’entorn del cos, la vestimenta i els processos de construcció i fabricació d’una identitat. Una mostra que, comptant continuadament amb la col·laboració de gent jove, a partir de diferents iniciatives, es proposa de posar en qüestió les estètiques normatives imposades pel sistema i establir una resistència per a la transformació social, perseguint el germen d’unes subvertides implicacions envers una nova ètica i estètica contemporànies.

L’exposició està formada per quaranta bosses de ràfia plenes de roba treballada i a punt per ser utilitzada; perquè, tal i com apunta Estany: “… es tracta de provar-se i vestir-se la peça que cadascú vulgui amb la determinació de crear una nova identitat”. I, en aquest context, un plató muntat per a l’ocasió serà el marc escènic, juntament amb un bon mirall, per a dur a terme successives proves de vestuari, immortalitzades gràcies a les captures fotogràfiques de Jordi Costa. Simultàniament, l’escenografia expositiva es veu completada amb una escultura mòbil, una mena de cortina, que permet seqüenciar, gràcies a un expositor, les més vistoses i intrèpides vestimentes creades per Estany al decurs de la seva realització artística; és a dir, totes aquelles peces, emmagatzemades en bosses, que l’autora ha anat acumulant, transformant, pintant i redecorant… I el que és més, el que en paraules seves és: “impregnant-les de memòria viva”.

Aprofundint molt més en el projecte TRASH Studio Lab, i del que s’obté del seu projecte, Estany, amb aquesta presentació explora dos moments claus de la vida: d’una banda, l’adolescència, aquella etapa decisiva en què guanyen importància els símbols i la imatge pública; de l’altra, el període de maduresa, aquell episodi on les pròpies experiències i una sàvia consideració sobre el passat concedeixen forma i contingut a la identitat personal i a una manera particular de percebre el món.

Al cap i a la fi, subratlla Estany: “Pràctiques com l’acumulació obsessiva, el reciclatge tèxtil, el dripping colorista, el guarda-roba circular i una actitud propera al diogenisme -que promou una vida d’autosuficiència, de desafiament de les normes socials i de menyspreu cap a les convencions materials- són fonamentals per a endinsar-se al TRASH Studio Lab”. Tot i així, aquesta exhibició persegueix anar més enllà i manifestant-se com un espai de treball en què a través de diferents xerrades informals i càpsules divulgatives a les xarxes socials, programades per a aquests febrer i març, permetran d’analitzar els usos de la moda al llarg de la història així com la pressió social que aquesta exerceix especialment sobre els joves, descobrint-los fins a quin punt cal desmarcar-se dels models i els estereotips de gènere establerts. Tot plegat, donant pas, com a punt final, a diferents desfilades, en la línia de la performance, susceptibles de superar els límits de l’espai museístic.

Anna Estany és llicenciada en Belles Arts (UB 1984), artista especialitzada en pintura i experimentació tèxtil, amb una llarga trajectòria en l’educació artística, treballant com a coordinadora de projectes i professora del Batxillerat artístic de l’IES Celestí Bellera, de Granollers. Des de 1998, desenvolupa el seu projecte personal “Processos identitaris”, una sèrie d’accions i pràctiques artístiques que exploren la identitat en diversos contextos socials, sota el comissariat de Manel Clot. La seva obra se situa en la intersecció entre art, moda i educació, promovent un diàleg crític sobre la construcció de les identitats i els cànons estètics. Estany ha col·laborat amb institucions de notorietat, a més del Museu i La fàbrica de les Arts de Granollers i el MACBA, i ha presentat el seu treball en nombroses exposicions i projectes artístics tant a escala nacional com internacional.