Pro Vegueria Penedès parla de l’Eix Transversal Ferroviari amb l’alcalde de Girona i el delegat del Govern

Pro Vegueria Penedès s’ha entrevistat amb l’alcalde de Girona, en el marc d’ obtenir el màxim consens en les seves propostes al Pla Territorial del Penedès, i concretament amb la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari, que en una primera fase aniria de Lleida a Igualada i Martorell, però que en una segona fase, es preveu que arribi fins a prop de Girona, en un recorregut semblat a l’Eix existent per a cotxes i camions.

Fa un temps, en una entrevista amb l’alcaldia de Lleida ja es van trobar moltes coincidències entre les necessitats de la Vegueria Penedès, d’allunyar de la costa els trens de Mercaderies i la de Lleida de potenciar l’ activitat industrial al territori.

Ara l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, dona tot el suport a aquesta infraestructura, com una peça clau per l’equilibri territorial del país i com una oportunitat per replantejar el pas de mercaderies perilloses per Girona.

Així mateix, els responsables de l’entitat s’han entrevistat amb el recentment anomenat Delegat del Govern a la Vegueria Penedès, Lluís Valls, amb qui han coincidit en tres temes fonamentals per la consolidació de la Vegueria, com són el suport a l’ Eix Transversal Ferroviari per treure a mig termini la pressió del pas de Mercaderies per l’Alt i Baix Penedès i donar sortida ferroviària també pels passatgers cap a Barcelona des de l’Anoia; completar el desplegament de les Direccions territorials de les diferents Conselleries, donant prioritat a que estiguin a l’ abast de la ciutadania i finalment potenciar les actuacions que apropin les comarques de la Vegueria a la gent del Penedès, començant per les escoles.