Pro Vegueria Penedès es reforça a les quatre comarques

Dilluns es va celebrar al celler Can Feixes de la D.O. Penedès l’Assemblea anual de l’entitat Pro Vegueria Penedès que es va marcar com a repte per als propers dos anys, fins a les eleccions municipals, aconseguir el màxim desplegament de les Conselleries del Govern al Penedès i la finalització del Pla Territorial, dinamitzant totes les institucions públiques del territori perquè això sigui possible.

Per aconseguir-ho l’entitat va reforçar el seu Secretariat amb l’entrada d’Àngels Parés del Garraf, Jaume Casañas, Teresa Vallverdú i Martí Ventura del Baix Penedès que, juntament amb Pere Carles, Flora Sanabra i Pep Solé de l’ Anoia i, Manel Cervera, Jordi Cuyàs, Lluís Ràfols i Fèlix Simon de l’Alt Penedès pilotaran l’entitat que en aquesta etapa estarà presidida per Jordi Cuyàs. A l’Assemblea hi va assistir el nou Delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, que es va comprometre a treballar perquè el funcionament del Penedès sigui una realitat en benefici dels seus 500.000 habitants, amb la proposta inicial que almenys quatre Conselleries hi tinguin delegació en els propers dos anys

Com a mostra del treball que s’està fent, els socis Pau Batlle i Pep Solé van exposar la problemàtica del projecte dels trens de mercaderies que travessen la Península i la uneixen amb Europa i que actualment es preveu que passin per les vies de passatgers del Baix i Alt Penedès creant un veritable problema; la proposta és que es construeixi l’Eix Transversal Ferroviari que resoldria aquest problema, alhora que donaria servei a la comarca de l’Anoia.