Les principals pujades de preu del 2025

L’any 2025 arrenca amb l’augment de diversos impostos, que comportaran un lleuger augment dels preus. Tal com és habitual cada 1 de gener, algunes tarifes es revisen i això afectarà la butxaca. Aquest any els encariments s’expliquen, sobretot, pels impostos: aliments, aigua, residus i llum protagonitzaran les principals pujades del nou any perquè recuperaran en bona part l’IVA que tenien abans de la crisi de la inflació. En canvi, el transport públic pujarà de preu un 3%, mantenint, però, els descomptes del 50% en els abonaments de metro i bus. La gratuïtat de Rodalies es prorrogarà sis mesos pels viatgers habituals. També serà més car agafar un taxi. En canvi, la baixada dels tipus d’interès comportarà una moderació de les hipoteques.

Aliments i l’oli: l’IVA recupera els tipus previs a la crisi inflacionària

L’alimentació és un dels elements que s’encarirà lleugerament amb l’entrada del nou any perquè l’IVA recuperarà els nivells previs a la crisi de preus. Els aliments bàsics -oli d’oliva, llet, pa, ous, formatge, fruita, verdura, llegums, cereals i farines- passaran a tenir l’impost al 4%, dos punts més que ara, i les pastes i olis de llavors l’enfilaran fins al 10% (actualment estan al 7,5%). D’aquesta manera, el cistell de consum recuperarà els nivells de tipus habituals que tenia el 2022, abans que el govern espanyol activés la rebaixa com a resposta a l’encariment generalitzat per l’impacte de la guerra d’Ucraïna.

El govern espanyol defensa que el cost dels aliments bàsics s’ha normalitzat i assegura que la tornada als tipus normals respon a la directriu de la Comissió Europea d’anar atenuant les mesures econòmiques extraordinàries que s’han adoptat en resposta al conflicte bèl·lic.

Puja la factura elèctrica i la taxa de residus

A partir del pròxim 1 de gener s’incrementarà l’IVA de la llum del 10 al 21%. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que per a la majoria de llars això es traduirà en un augment de la factura elèctrica al voltant dels 118 euros anuals i de 106 euros en el cas de la tarifa regulada.

També augmentarà la taxa de residus, que a bona part dels municipis catalans s’apujarà per adaptar-la a la normativa mediambiental que estableix la llei 7/2022 (obliga a que es cobreixi el 100% del cost de la seva recollida). En alguns municipis anoiencs, l’impacte serà menor, després que s’apugés l’any 2023.

Transport públic

Els preus del metro i del bus seran un 3% més car a partir del 15 de gener. Els abonaments mantindran un descompte del 50% i s’encariran lleugerament el 2025.