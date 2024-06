Primers dies d’obertura del nou enllaç d’Igualada amb la Ronda Sud, vuit anys després de l’anunci del projecte

Des de dijous ja està obert al trànsit el nou accés d’Igualada amb la Ronda Sud, que permetrà descongestionar alguns accessos de la ciutat i, sobretot, evitar el pas de trànsit pesat dins del nucli urbà, que es dirigia a la zona del barri del Rec. El final de les obres arriba vuit anys després que, l’abril de 2016, el llavors conseller de Territori, Josep Rull, anunciés el projecte en un acte a l’Ajuntament.

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, acompanyada del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i Alcantarilla, i els alcaldes d’Igualada, i Montbui, Marc Castells, i Txumi Juàrez, van ser les autoritats encarregades d’inaugurar el nou vial, una mica abans d’arribar al nou viaducte sobre el riu Anoia.

Les obres del nou enllaç d’Igualada a la ronda Sud (C-37) es van iniciar el novembre de 2022, per un import de 12,2 milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos. El nou enllaç s’ubica entre els actuals de Sant Maure-Montbui i de Vilanova del Camí, i dotarà la població d’una connectabilitat més ràpida i directa a la ronda. Així mateix, permetrà redistribuir els fluxos de vehicles en aquest àmbit, de manera que alliberarà de trànsit l’interior del nucli d’Igualada, alhora que optimitzarà la Ronda Sud.

Un kilòmetre, dues rotondes i un pont singular

Aquesta obra abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. L’enllaç està format per dues rotondes i un vial d’un quilòmetre. Compta amb dos carrils, un per sentit, de 3,50 metres d’amplada i dos vorals d’un metre cadascun.

El traçat inclou dues estructures per salvar la riera Garrigosa, primer, un pont amb una longitud d’uns 26,5 metres i el riu Anoia, després, amb un viaducte d’uns 115 metres en tres vans de 55, 35 i 25 metres. Aquesta zona sobre el riu és la que, amb el temps, pot representar un cert símbol, donat que el pont té una forma de mitja llunya que li comporta una certa singularitat. A més, cap altre dels ponts que existeixen a la ciutat per salvar rieres o el riu Anoia té aquestes característiques.

Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada, en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer de la Misericòrdia, mitjançant una rotonda. Per connectar la xarxa urbana d’Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia pel seu marge dret, s’han previst voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent en el riu. Així mateix, ben bé damunt el riu, s’ha construït un nou pas per a vianants i ciclistes, ja que aquesta és una molt concorreguda per fer esport, i més que ho serà, quan s’obri al públic la Via Blava, que actualment es troba en la seva última fase en el projecte entre Jorba i la Pobla de Claramunt.

Redistribució del trànsit

La construcció d’aquest enllaç tan curt pot suposar, amb tota seguretat, un gran avantatge per als conductors a l’hora d’entrar o sortir de la ciutat. Serà el punt més ràpid per sortir d’Igualada -o arribar-hi- des del centre, pràcticament sense semàfors.

Recordem que la ronda Sud d’Igualada té 6 quilòmetres de longitud i discorre des de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda té dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud. Així, per exemple, els conductors que fins ara accedien a la ronda per Vilanova havien d’arribar a l’enllaç de Sant Maure (en sentit est-oest) i després circular per la C-37z per l’interior de la xarxa viària urbana fins arribar al centre d’Igualada.

Així, aquesta actuació comportarà una redistribució dels trànsits a l’entorn de la ciutat d’Igualada i alliberarà de trànsit de pas l’interior del nucli urbà, a més d’incrementar la connectivitat del municipi i reduir el temps de recorregut en l’accés a la ronda.

Prop de 7.000 vehicles/dia

El nou accés d’Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i farà que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixin de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Montbui. D’aquesta manera, a més, s’optimitzarà la ronda Sud, que actualment té un trànsit d’uns 5.000 vehicles diaris.