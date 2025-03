La primera Volta, un tren inoportú i un final d’etapa molt verd: anècdotes dels grans esdeveniments ciclistes a l’Anoia

La Volta Catalunya 2025, que arriba a la 104a edició, passarà de ple per la comarca de l’Anoia en la seva quarta etapa, que sortirà des de Sant Vicenç de Castellet fins al Monestir de Montserrat. El dijous 27 de març, des de diferents punts de la comarca, es podrà veure passar el gruix de ciclistes en el seu camí fins a la muntanya màgica. L’any passat, va ser la prova femenina la que va envair els carrers de Calaf, després d’haver passat per Calonge de Segarra. La cursa va sortir de l’Anoia per Sant Pere Sallavinera en direcció a Manresa.

La Volta Catalunya i La Vuelta han tingut com a protagonista l’Anoia en múltiples ocasions i han deixat històries curioses i interessants. Sembla que, pel que s’ha mostrat fins ara de les primeres etapes del Tour de França 2026, que començarà a Barcelona, l’Anoia no tindrà sort, a menys que l’etapa entre Granollers i França -l’única de la qual encara no es coneix el recorregut – es desviï d’alguna manera amb intenció de travessar els Pirineus.

La primera Volta Catalunya va passar per l’Anoia

La primera edició de La Volta Catalunya, celebrada entre el 6 i el 8 de gener de 1911, va disputar-se parcialment en terres anoienques, tot i que la comarca no existia formalment. La tercera i última etapa de la competició – impulsada des del diari Mundo Deportivo, sota el paraigua del Club Deportivo de Barcelona – anava de Lleida a Barcelona, seguint, principalment, el recorregut de l’antiga N-II.

Un dels controls de l’etapa estava situat a Igualada, a la qual s’havia arribat per La Panadella, i els competidors van haver de superar el Coll del Bruc en el seu camí fins la capital catalana.

Així ho explicava el setmanari igualadí i anoienc El Independiente:

Los controls fijos, estuvieron situados: el primero en Tàrrega, estando abierto hasta las 12’30, y el segundo en Igualada, cerrándose á las 14’40.

En Castellolí les dieron pan y algo más, y pasado este pueblo corrían en las cuestas á 15 kilómetros por hora y las pendientes de Los Bruchs a 50.

El primer final d’etapa de la Volta Catalunya a l’Anoia

El 1925, la ciutat d’Igualada i la comarca de l’Anoia van viure el primer final d’etapa de la ronda catalana. Va ser en la tercera etapa de la prova, entre Vic i la capital de l’Anoia. L’endemà, la cursa va arrencar des d’Igualada amb destinació a Reus.

Un grup de ciclistes de la Volta a Catalunya, sortint de Manresa per la pujada de la carretera a Igualada /Arxiu

Luís Ocaña entra a Igualada com a líder de La Vuelta

La Vuelta acollia el seu primer final d’etapa a la comarca el 2 de maig de 1970, en dia festiu. Era la novena etapa de la volta ciclista a Espanya, entre Barcelona i la capital anoienca. El Diari d’Igualada donava instruccions als aficionats al ciclisme per veure per on passarien els competidors.

Para que nuestros lectores tengan una idea del itinerario a seguir, señalaremos que desde Manresa (meta volante) se dirigirán a Monistrol, ascenderán hasta Montserrat (premio de la Montaña 1a Categoría) y desde aquí en dirección a Igualada por los Bruchs, Castellolí y cruce de la Masía. La entrada en Igualada será por la travesía interior hacia la Avenida Caresmar y ascenso hacia el Paseo Verdaguer por la calle Santa Joaquina de Vedruna.

El ciclista espanyol Luís Ocaña va arribar al final de la novena etapa com a líder de la Classificació General. El de Conca va acabar guanyant aquella edició de la competició ciclista espanyola. El guanyador de l’etapa, però, va ser Agustín Tamames. La següent etapa, amb final a Saragossa, també va sortir de la capital anoienca. Així ho recollia el Diari d’Igualada:

BRILLANTE PASO DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

La jornada del sábado último, magnífico puente entre dos días festivos, no restó brillantez al final de etapa de la Vuelta Ciclista a España que tuvo por meta el magnífico Paseo Verdaguer, en cuya recta se disputó un emocionante sprint.

La Tossa de Montbui, final d’etapa a La Vuelta dos anys seguits

La Tossa de Montbui va ser final d’etapa durant dos anys consecutius -1977 i 1978- a la ronda espanyola. L’ascensió final a la muntanya montbuienca va ser per a Giuseppe Perletto, el 1977. El final d’etapa de 1978 veuria com el mític Bernard Hinault, que aquell any guanyaria la prova espanyola i el primer dels seus 5 Tours de França, es posava líder de la prova gràcies a la seva victòria en terres anoienques.

Igualada, final de la Volta Catalunya

Tot i que Igualada i l’Anoia han vist diverses ocasions més passar competicions ciclistes de primer nivell, inclòs un final de la Volta Catalunya el 1983, amb la visita a la ciutat de Jordi Pujol per entregar els premis als primers classificats.

Any olímpic, dos finals d’etapa a l’Anoia i Miguel Indurain voltant per la comarca

El 1992, la Volta Catalunya va comptar amb un final d’etapa a Calaf en el tercer dia de competició. L’etapa va començar a Lleida, i el final a l’Alta Anoia seria el preludi de la contrarellotge individual amb començament i final a Igualada. Entre els protagonistes d’aquelles dues jornades, Tony Rominger, Perico Delgado i Miguel Indurain, que en aquells moments ja tenia el seu segon Tour de França a la butxaca.

Portada de La Veu de l’Anoia en motiu de La Volta Catalunya 1992. /Arxiu.

Perico Delgado i Tomy Rominger pels carrers d’Igualada i les carreteres de l’Anoia en direcció a Andorra

El 1994, Igualada va acollir l’inici de l’etapa 10 de La Vuelta, amb final a Andorra. La Veu de l’Anoia en va ser testimoni, recollint algunes imatges de destacats esportistes i fins i tot del periodista Jose María García, que va impulsar les transmissions del ciclisme a la ràdio.

Secció Anoia Esports (La Veu de l’Anoia) l’any 1994, amb la crònica de La Vuelta a Igualada. /Arxiu.

El carrilet ho atura tot

La història més recent de la Volta Catalunya a la comarca de l’Anoia -salvant l’edició de 2023, que va passar sense incidents destacats- té com a protagonista al Carrilet. En l’edició del 2018 de la ronda catalana, la segona etapa passava per la ciutat d’Igualada en direcció a Valls, provinent de Vilanova del Camí i havent passat per La Pobla, Capellades, Piera i Vallbona.

En arribar al pas a nivell de l’estació d’Igualada, els ciclistes es van endur una sorpresa: un tren creuant pel mig del carrer. El grup principal anava amb retard i això va fer coincidir el pas dels ciclistes amb el d’un tren de la línia R6 entre Igualada i Barcelona. Les barreres del pas a nivell es van abaixar, i la cursa es va aturar a banda i banda fins que va passar el comboi.

Fragment de la portada de La Veu de l’Anoia de la Volta 2018. /Arxiu.

L’helicòpter de La Vuelta, clau per descobrir una plantació de marihuana a Igualada

El 2019, Igualada va viure el seu darrer final d’etapa de La Vuelta a Espanya, però aquell any, els ciclistes van quedar absolutament eclipsats per una notícia que es va fer viral de forma gairebé immediata.

En els darrers metres de la cursa, quan el grup de ciclistes encarava la pujada del carrer Lleida de la capital de l’Anoia, l’helicòpter que gravava les imatges de la cursa va filmar, per casualitat, un terrat que contenia una gran sorpresa: 40 plantes de marihuana. Dies després, els Mossos van decomissar la totalitat de les plantes que hi havia dins de l’immoble.