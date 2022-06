Primer i segon lloc de Toni Bou al mundial de trial de l’Hospitalet de l’Infant

El mundial de trial a l’aire lliure va començar sense triomf del gran favorit, l’actual campió Toni Bou pel que fa a la jornada del dissabte. El pierenc, amb la Montesa oficial, sí que es va imposar el diumenge al pilot basc Jaime Busto amb la Vertigo que el fou el guanyador el dissabte

Aquest trial, disputat pels voltants de l’Hospitalet de l’Infant, també puntuava pel mundial a la categoria de Trial 2, hi va participar el pilot Àlex Canales de La Pobla de Claramunt, que es va classificar en l’onzena posició tant el dissabte com el diumenge amb la Sherco oficial.

Al final de la jornada del diumenge Toni Bou comentava: “Estic molt feliç perquè avui m’he sentit molt millor que ahir, em sentia més còmode, però Jaime avui ha tornat a fer una carrera increïble. Hem estat molt bé els dos, hem comès pocs errors i he pogut marcar la diferència en la zona 4. Si no hagués estat pel fiasco que he rebut en la zona 2 en la segona volta, crec que era una carrera molt completa. Així i tot, estàvem més forts que ahir i hem pogut aguantar la pressió. Si volia guanyar, era clau fer-ho bé en la zona 4 i, malgrat la pressió, he pogut fer-ho. Jaime ens ha posat les coses molt difícils, serà un grandíssim rival i Adam, malgrat que no ha estat el seu cap de setmana, estic convençut que tornarà i serà un campionat molt dur”.

Una vegada disputats dos trials, Bou i Bustos lideren el campionat del món a l’aire lliure amb 37 punts. Aquest cap de setmana, pels voltants de Sant Julià de Loira es disputaran dos trials, un el dissabte i l’altre el diumenge i com sempre, el pierenc Toni Bou sortirà com a màxim favorit.