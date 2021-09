Primer cap de setmana de Festa Major a Piera

Després d’un any d’aturada per la pandèmia, els pierencs i les pierenques podran tornar a gaudir de la Festa Major de Piera. Del 3 al 12 de setembre s’han programat activitats culturals, lúdiques i esportives que compliran amb les mesures de prevenció per garantir que siguin actes segurs. De fet, es faran majoritàriament en espais oberts i, en molts casos, amb aforaments limitats i reserva prèvia.

La celebració començarà el divendres dia 3 de setembre amb el pregó inaugural i un concert de la Band- Orquestra Piera (BOP). Posteriorment, la Festa Flaix FM i Devotion tancarà la jornada amb els djs Sergi Domene i Miquel González.

Dissabte dia 4 de setembre no faltaran un escape room i una festa de ball amb les entitats, associacions i escoles de ball de la vila. Al vespre, el Gall Mullat acollirà el concert de la banda de versions D-Covers. Diumenge s’organitzarà la marxa solidària contra el càncer i una tarda inclusiva per als infants amb propostes diverses com jocs sense soroll i una festa de l’escuma.

Durant la setmana no faltaran altres activitats com música a la fresca, un espectacle per a tots els públics o un concert amb El Pot Petit. El dia 8 de setembre es farà l’ofici de festa major, sardanes i el concert amb l’Orquestra Costa Brava.

El segon cap de setmana de la Festa Major s’iniciarà divendres 10 amb la celebració del GuatelePiera. Com ja és habitual, els actes de commemoració de la Diada de l’Onze de Setembre formen part de la programació amb una missa, l’ofrena floral a Rafael Casanovas, un concert, una paella popular amb carmanyola i havaneres. Diumenge dia 12 es tancarà la Festa Major amb una trobada d’entitats, l’acte de proclamació del pubillatge de Piera 2021 i el tradicional castell de focs.

Les entrades per a les activitats que en requereixin es podran reservar a partir del dia 1 de setembre a través del web www.entrapolis.com.