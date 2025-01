Prevenció i consells sobre l’ús de pantalles

A l’era digital actual, l’ús constant de pantalles s’ha convertit en una part integral de la nostra vida diària. Des d’ordinadors i telèfons mòbils fins a tauletes i televisors, l’exposició a pantalles és quasi inevitable. Sens dubte aquest hàbit pot tenir repercussions a la nostra salut visual. A continuació, presentem algunes mesures preventives i consells per protegir els nostres ulls de l’ús continuat de pantalles.

Ús de pantalles en menors de 12 anys

Comencen a aparèixer moltíssims estudis relacionats amb l’ús de pantalles en nens/es i les seves conseqüències en el seu desenvolupament físic i mental.

Aquests estudis conclouen que l’ús de pantalles en menors de 6 anys ha de ser nul. Primer per la seva immaduresa cerebral la qual no està preparada per rebre aquests estímuls tan forts. A part són esponges de tots els estímuls que els arriben i aquests 6 anys primers de vida són claus per determinar com ells afrontaran la vida. Hi ha evidències i estudis que el creixement del cervell s’alenteix considerablement reduint el seu volum al final de la creixença, la qual cosa, indueix certs dèficits en l’edat adulta. L’altre apunt és que l’ús precoç de pantalles també s’atribueix a molts dèficits visuals amb insuficiències acomodatives, de convergència, coordinació ull-mà i miopies, entre altres.

Els nens de 6 a 8 anys, es recomana no passar dels 30 minuts diaris sumant el temps que dediquen a l’escola o a fer deures amb aparells digitals.

Dels 8 als 12 anys, es recomana no sobrepassar de 2 hores diàries sumant tots els contactes visuals amb pantalles.

Com reduir el cansament ocular digital

Regla del 20-20-20

Una de les formes més efectives de prevenir el cansament ocular digital és seguir la regla del 20-20-20. Cada 20 minuts, fer un descans de 20 segons i mirar alguna cosa que estigui a 20 peus (aprox. 6 metres) de distància. Això ajuda a relaxar els músculs dels ulls i reduir la tensió acumulada.

Il·luminació adequada

L’habitació o despatx on utilitzem pantalles ha d’estar perfectament il·luminat. La il·luminació ambiental ha de ser suau i evitar reflexos a la pantalla.

Posició de la pantalla

La pantalla ha d’estar a una distància adequada dels ulls, generalment entre 50 i 70 centímetres. Després, el marc superior de la pantalla ha d’estar al nivell dels ulls o lleument per sota d’ells. Això redueix la necessitat d’inclinar el cap i ajuda a mantenir una postura correcta.

Parpelleig freqüent

Parpellejar ajuda a mantenir els ulls lubricats i pot prevenir la sequedat ocular. Quan utilitzem pantalles, tendim a parpellejar menys, el que provoca sequedat i irritació. Intenti parpellejar amb més freqüència de forma conscient.

Consells per cuidar la vista

Ús de filtres de pantalla

Els filtres de pantalla, com els que bloquegen la llum blava, poden ajudar a reduir la quantitat de llum perjudicial que arriba als nostres ulls. Aquests filtres poden estar disponibles en forma d’antireflector a les ulleres, en massa dins el material dels vidres o a través de software de protecció ocular o certs modes de lectura que ja incorporen molts dels nostres dispositius actuals. En incorporar aquests filtres també retardem l’aparició de cataractes abans de l’edat normal d’adquirir-les.

Exàmens visuals periòdics

Visitar l’optometrista o l’oftalmòleg regularment és bàsic per mantenir una bona salut visual. Els exàmens oculars poden detectar problemes de visió abans de donar símptomes clars i proporcionar correccions adequades, com ulleres o teràpia visual.

Exercicis oculars

Fer exercicis oculars pot ajudar a enfortir els músculs dels ulls i reduir el cansament. Pot realitzar exercicis com moure els ulls en diferents posicions de mirada, enfocar objectes propers i llunyans, i fer un petit massatge suaument al voltant dels nostres ulls, sempre començant del nas fins a les orelles i fer una mica d’incís en el massatge a la part del sac llagrimal que és una boleta que notem al costat dels ulls, enganxada al nas.

Conclusió

La tecnologia i l’ús de pantalles són part indispensable del nostre estil de vida actual, però és essencial prendre mesures per protegir la nostra vista. Seguint aquests consells i visitant regularment al vostre òptic o oftalmòleg, podrem gaudir dels beneficis de la tecnologia sense comprometre la nostra salut ocular.