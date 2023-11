Preservem l’Anoia assegura haver identificat maquinària en camps on hi ha prevists macroparcs fotovoltaics

Publicitat

En un comunicat enviat a la premsa, Preservem l’Anoia assegura haver vist maquinària treballant em camps a on hi ha prevista la ubicació dels macroparcs fotovoltaics de Matacan, Escribano i Aspillera Solar i qüestionen “Comencen les obres de forma il·legal? Disposen de llicència d’obres? La Generalitat i els Ajuntaments afectats són coneixedors d’aquestes primeres obres? Disposen d’algun permís que la ciutadania desconeix?”.

En aquest mateix comunicat, asseguren que dins les maquinàries identificades hi ha “una perforadora, diversos vehicles lleugers, un camió plataforma i una màquina per clavar pals”. L’entitat diu que “malauradament sembla que l’empresa promotora Ignis tira pel dret. Concretament sembla que estan portant a terme les proves Pull Out Test (POT), uns assaigs de perfils metàl·lics destinats per a instal·lacions de parcs solars fotovoltaics que permeten mesurar la capacitat de càrrega dels perfils que sustentaran les futures plaques”.

P.A. insta a la Generalitat a “no mirar a l’altra banda i que no acabi dient com sempre que quan el mal ve d’Almansa a tots alcança.”

Preservem l’Anoia diu haver notificat oficialment als Ajuntaments de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba i Òdena el que considera “una greu irregularitat”. Asseguren que “en aquest moment com a màxim la Generalitat ha efectuat alguna aprovació administrativa prèvia i abans de l’autorització d’aprovació definitiva caldrà que l’Administració catalana respongui als nombrosos recursos d’alçada presentats en una primera fase i als recursos contenciosos administratius que es portaran a terme a continuació si no s’anul·len els projectes.”

L’associació “desitja que no hi hagi cap tipus d’acord entre bambolines que justifiqui que Ignis iniciï els treballs previs que s’han vist aquests dies a l’Anoia”. L’entitat diu que “tampoc té constància que Ignis hagi sol·licitat el preceptiu permís d’obres municipals i que els Ajuntaments els hagin concedit, i exigeix que s’actuï ràpidament i immediatament com correspon, a l’igual que es faria amb qualsevol persona o empresa que iniciï una activitat o obra de forma no autoritzada”.

Segons Preservem l’Anoia “la Generalitat i els Ajuntaments no poden inhibir-se, ni desentendre’s d’aquesta situació”.

