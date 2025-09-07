Presentació del llibre “Confidències” d’Elena Crespi, a la Biblioteca Central

Dimarts 9 de setembre a les 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Central es farà la presentació del llibre Confidències d’Elena Crespi i Asensio. Presentarà l’acte Sílvia Solé i Moreno, psicòloga. Acte organitzat per Llegim…? Llibreria en col·laboració amb la Biblioteca Central.
El llibre consta de consells i eines per prendre consciència de la pròpia sexualitat i millorar-ne la vivència
La sexualitat és un procés d’aprenentatge continu, perquè el nostre cos canvia i, de retruc, també es transforma la manera com vivim el sexe.
T’has preguntat mai com vols que sigui la teva sexualitat? Quines vivències t’agradaria tenir?
La sexòloga Elena Crespi Asensio ens convida a viatjar a través de la nostra sexualitat sense embuts, en confiança i amb molta sororitat. Un viatge que posa la mirada al passat per entendre quines experiències ens han marcat, que reflexiona sobre com vivim el sexe en el present i que ens fa prendre consciència sobre com desitjaríem, en realitat, gaudir-lo.
Un llibre amb exercicis pràctics i d’autoconeixement, que pretén trencar amb la manera com ens han educat i que vol posar en valor la riquesa de la sexualitat”.