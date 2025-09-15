Presentació de “Les Bicicletes i els dies” de Jordi Romeu, aquest dijous a l’Ateneu

Aquest dijous 18 de setembre a les 18:30 al Jardí Prohibit de l’Ateneu Igualadí, es durà a terme la presentació del llibre Les bicicletes i els dies de Jordi Romeu, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2025 que se celebra entre el 16 i el 22 de setembre.
L’acte, organitzat per l’Espai Cultura Social de CCOO Anoia, consisteix en un col·loqui literari per reflexionar sobre la mobilitat sostenible des d’una perspectiva cultural; moderat per Txell Tudela, membre de l’entitat local Ciclistes Urbans d’Igualada.
A través de la seva obra, Romeu convida el públic a fer una reflexió sobre el paper de la bicicleta en la societat, la seva història i el seu impacte en el dia a dia de les persones.
La jornada, oberta a tot el públic, té l’objectiu de promoure un debat obert sobre les alternatives de transport i la creació de ciutats més habitables i respectuoses amb el medi ambient. S’espera que l’esdeveniment atragui tant amants de la lectura com persones interessades en la mobilitat sostenible i el canvi climàtic.