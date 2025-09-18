Presentació del conte “Les nostres estrelles”, dimarts vinent a la Biblioteca d’Igualada

El proper dimarts 23 de setembre a les 19 h, la Biblioteca Central d’Igualada acollirà la presentació del conte Les nostres estrelles, escrit per Alba i Àlex Alcántara de la Lastra, amb il·lustracions de Rosa Vicente Suriñach i Rafael Lopera Castillo.
L’acte comptarà amb les intervencions d’Antoni Argent, coordinador de l’edició, i de l’actor Joan Valentí, que conduiran la presentació.
Un projecte amb rerefons social
Les nostres estrelles és una iniciativa impulsada per l’Associació Cap Infant Sense Conte, l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) i la Comissió intergeneracional de l’Anoia per a la prevenció de l’abús i el maltractament a les persones grans. L’objectiu és apropar, a través de la literatura infantil i juvenil, valors de respecte, memòria i cura de les persones grans.