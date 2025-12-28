Preparen una ‘rave’ de comiat de la discoteca Scorpia després de l’aprovació de la nova zona comercial

Una rave per acomiadar la històrica discoteca Scorpia al més pur estil Sirat. En els darrers dies, diversos grups de Telegram bullen d’activitat per tal d’organitzar una festa de comiat per a l’edifici on s’ubicava l’antiga discoteca Scorpia: Central del Sonido. La proposta arriba després de l’aprovació de la nova planificació urbanística per a la zona.
No hi ha organitzadors clars, però la idea és senzilla i directa: altaveus i festa de 12 hores al pàrquing de la discoteca per recordar els anys de glòria d’una de les sales que es va convertir en referència per a milers de joves de Catalunya, i de més enllà, als anys 90.
Aconseguir els permisos, una tasca complicada
Tot i que moltes vegades s’associa el concepte rave a festes il·legals, els organitzadors no renuncien a aconseguir el permís de les administracions per a realitzar les 12 hores de festa.
“La nostra idea és fer la festa de 12 del migdia a 12 de la nit, que aquí la gent ja té una edat com per aguantar fins la matinada”, expliquen des de l’organització. També hi ha crítiques entre els usuaris per les traves administratives que puguin sorgir. “Segur que si això ho demanés una empresa que muntés macro-festivals, tothom perdria el cul per donar-los el permís”, recita un missatge al grup de Telegram que ha fet molta fortuna entre els usuaris.
“Havíem plantejat fer la festa als multi-cinemes o en un dels locals de l’Igualada Style Outlets, però els responsables no ens han deixat”, es lamenta Invnt Màster, un dels organitzadors en un missatge al canal de Telegram ‘SCRP-RVE-INVT’. “Si ens haguessin deixat fer la rave en segons quina botiga de roba, fins i tot ens hauríem estalviat el DJ; haguéssim tirat amb el fil musical”, explica un altre dels usuaris que porta la iniciativa, batejada ja com La Rave dels Innocents.