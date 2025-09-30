Un article de
Roger Rodrigo Aribau

Optometrista i propietari d’Òptica Rodrigo.

30 de setembre de 2025

Com preparar la primera visita amb l’audioprotètic de confiança

Els audiòfons són dispositius dissenyats per millorar la qualitat de l’audició en persones amb pèrdua auditiva. A continuació, una guia sobre els possibles usos dels audiòfons i amb què pots comptar durant la teva primera visita amb l’audioprotètic de confiança.

Possibles usos dels audiòfons

  • Millorar la percepció de sons previsibles: augmenten el nivell de veus i sons quotidians per facilitar la comunicació.
  • Millorar la comprensió en ambients sorollosos: ajuda a separar la veu de l’ambient i del soroll de fons.
  • Ajustar a diferents estats d’audició: els audiòfons poden ser programats per a tres o més entorns (llar, treball, oci) i adaptar-se a les necessitats diàries.
  • Connectivitat amb altres dispositius: molts models es poden connectar a telèfons mòbils, televisors, ordinadors i sistemes de so a casa.
  • Automatització de programes: alguns són capaços de canviar automàticament segons el nivell de soroll o tipus de so que estàs sentint.
  • Educació auditiva i exercicis d’adaptació: poden incloure funcions que ajudin a entrenar i acostumar-se a noves formes de so.
  • Gestió de malalties associades: alguns models ofereixen teràpies d’amortiment del so o funcions per reduir rampa de fatiga auditiva.

Com preparar la primera visita amb l’audioprotètic

La primera visita és clau per establir les teves necessitats i trobar la solució més adient. Aquí tens una guia de passos i preguntes útils.

Abans de la cita

  • Fes una llista dels símptomes i situacions en què notes la pèrdua auditiva (convivència, feina, telèfon, TV).
  • Reuneix informació mèdica rellevant: antecedents de pèrdua auditiva, presència de malalties oftalmològiques o cardíaques, medicacions…
  • Porta així mateix qualsevol informe d’audició previ, si en tens, i resultat d’audiometries antigues.
  • Pregunta sobre cobertures i opcions de finançament o assegurances.

Durant la visita

  • Avaluació inicial: el professional realitzarà una audiometria i possiblement un examen físic de l’orella. Demana ampliacions sobre:
  • Quina és la pèrdua auditiva en cada orella.
  • Si la pèrdua és conductiva, neurosensorial o mixta.
  • Discussió de necessitats: explica els teus horaris, nivells de so habituals, com estudies, treballes o escoltes música.
  • Demostracions de models: pregunta sobre diferents tipus d’audiòfons i què recomanen per al teu cas.
  • Connectivitat i comoditat: pregunta sobre Bluetooth, compatibilitat amb dispositius i com de còmode és portar-los.
  • Pla de seguiment: acorda cites de revisió, pla de proves i període d’adaptació.

Després de la visita

  • Proves i programacions: és habitual iniciar amb una o més configuracions i ajustar després de la teva resposta.
  • Període d’adaptació: sigueu pacients; és normal necessitar algunes setmanes per acostumar-vos a la nova sonoritat.
  • Cures i manteniment: pregunta com netejar, evitar la humitat i quan canviar les bateries o revisar l’estat.

Preguntes útils per a l’audioprotètic

  • Quins tipus d’audiòfons recomana per a la meva pèrdua auditiva i per al meu dia a dia?
  • Quins són els costos i cobertures per a les meves necessitats?
  • Hi ha opcions de prova gratuïta o de prèvia prova?
  • Com funciona la connexió amb el meu telèfon i altres dispositius?
  • Quines són les opcions de manteniment i garanties?
  • Hi ha programes d’entrenament de l’audició o teràpies de rehabilitació?

Consells per a una experiència positiva

  • Sigues honest sobre les teves expectatives i limitacions.
  • Porta un membre de confiança si et fa sentir més còmode.
  • Prova l’ajust de diferents mides de motlles i accessoris per a més comoditat.
  • Registra les situacions en què et sembla que l’audiòfon funciona bé o malament per poder parlar-ne amb l’audioprotètic.
  • Mantingues una rutina de manteniment senzilla i consistent.

