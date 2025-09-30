Com preparar la primera visita amb l’audioprotètic de confiança

Els audiòfons són dispositius dissenyats per millorar la qualitat de l’audició en persones amb pèrdua auditiva. A continuació, una guia sobre els possibles usos dels audiòfons i amb què pots comptar durant la teva primera visita amb l’audioprotètic de confiança.
Possibles usos dels audiòfons
- Millorar la percepció de sons previsibles: augmenten el nivell de veus i sons quotidians per facilitar la comunicació.
- Millorar la comprensió en ambients sorollosos: ajuda a separar la veu de l’ambient i del soroll de fons.
- Ajustar a diferents estats d’audició: els audiòfons poden ser programats per a tres o més entorns (llar, treball, oci) i adaptar-se a les necessitats diàries.
- Connectivitat amb altres dispositius: molts models es poden connectar a telèfons mòbils, televisors, ordinadors i sistemes de so a casa.
- Automatització de programes: alguns són capaços de canviar automàticament segons el nivell de soroll o tipus de so que estàs sentint.
- Educació auditiva i exercicis d’adaptació: poden incloure funcions que ajudin a entrenar i acostumar-se a noves formes de so.
- Gestió de malalties associades: alguns models ofereixen teràpies d’amortiment del so o funcions per reduir rampa de fatiga auditiva.
Com preparar la primera visita amb l’audioprotètic
La primera visita és clau per establir les teves necessitats i trobar la solució més adient. Aquí tens una guia de passos i preguntes útils.
Abans de la cita
- Fes una llista dels símptomes i situacions en què notes la pèrdua auditiva (convivència, feina, telèfon, TV).
- Reuneix informació mèdica rellevant: antecedents de pèrdua auditiva, presència de malalties oftalmològiques o cardíaques, medicacions…
- Porta així mateix qualsevol informe d’audició previ, si en tens, i resultat d’audiometries antigues.
- Pregunta sobre cobertures i opcions de finançament o assegurances.
Durant la visita
- Avaluació inicial: el professional realitzarà una audiometria i possiblement un examen físic de l’orella. Demana ampliacions sobre:
- Quina és la pèrdua auditiva en cada orella.
- Si la pèrdua és conductiva, neurosensorial o mixta.
- Discussió de necessitats: explica els teus horaris, nivells de so habituals, com estudies, treballes o escoltes música.
- Demostracions de models: pregunta sobre diferents tipus d’audiòfons i què recomanen per al teu cas.
- Connectivitat i comoditat: pregunta sobre Bluetooth, compatibilitat amb dispositius i com de còmode és portar-los.
- Pla de seguiment: acorda cites de revisió, pla de proves i període d’adaptació.
Després de la visita
- Proves i programacions: és habitual iniciar amb una o més configuracions i ajustar després de la teva resposta.
- Període d’adaptació: sigueu pacients; és normal necessitar algunes setmanes per acostumar-vos a la nova sonoritat.
- Cures i manteniment: pregunta com netejar, evitar la humitat i quan canviar les bateries o revisar l’estat.
Preguntes útils per a l’audioprotètic
- Quins tipus d’audiòfons recomana per a la meva pèrdua auditiva i per al meu dia a dia?
- Quins són els costos i cobertures per a les meves necessitats?
- Hi ha opcions de prova gratuïta o de prèvia prova?
- Com funciona la connexió amb el meu telèfon i altres dispositius?
- Quines són les opcions de manteniment i garanties?
- Hi ha programes d’entrenament de l’audició o teràpies de rehabilitació?
Consells per a una experiència positiva
- Sigues honest sobre les teves expectatives i limitacions.
- Porta un membre de confiança si et fa sentir més còmode.
- Prova l’ajust de diferents mides de motlles i accessoris per a més comoditat.
- Registra les situacions en què et sembla que l’audiòfon funciona bé o malament per poder parlar-ne amb l’audioprotètic.
- Mantingues una rutina de manteniment senzilla i consistent.
A Rodrigo Audiòfons t’aconsellarem i respondrem els teus dubtes. Sentir bé és qualitat de vida.