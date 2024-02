Prepara Dijous Llarder amb els millors ous i les botifarres més exquisides

Publicitat

Dijous Gras o Dijous Llarder (o també conegut, en molts llocs, com ‘Dia de la Truita’) és quan s’inicien les festes de Carnestoltes i també ens avisa que només queda una setmana pel Dimecres de Cendra, que ens anunciarà la Quaresma o, el que és el mateix, que falten 40 dies per a la Setmana Santa.

Què té a veure el dijous gras amb el dia de la truita?

Hi ha moltes hipòtesis, però la que més circula és la que ens explica que antigament, en un dia com avui, es feien unes ‘truites’ amb farina i greix o sagí de porc i era popular anar al camp a menjar-se-la. Avui dia aquesta farina i el greix amb què es feien les truites s’ha substituït per ous, i per aquest motiu és tan tradicional endur-se a l’escola o a la feina un entrepà de truita.

Evidentment hem de pensar que a cada comarca o regió celebren d’una manera diferent aquest dia i amb una gran diversitat d’aliments i celebracions.

La botifarra d’ou, no ha de ser de color groc!

La tan famosa botifarra d’ou es degusta sola, amb pa, formant part d’entrepans o fins i tot en forma de truita ‘redundant’- ous i botifarra d’ous-.

Es troba embotida en budell prim o mitjà i és fresca però ja cuita, per degustar directament. Se sol presentar en forma de ferradura, amb el fil de lligar-la.

La botifarra d’ou és una variant de la ‘botifarra blanca’ o ‘cuita’, o ‘de perol’, feta amb carn magra (espatlla), tallons o daus de cansalada, a vegades cap i altres parts ‘no nobles’ amb la inclusió d’ous frescos, en quantitats variables segons la casa o la comarca. Les botifarres d’ ou tradicionals i artesanes no tenen color groc– com les que se solen comercialitzar a través de les organitzacions de cansaladers-, sinó blanquinós o crema.

Altres curiositats del Dijous Llarder

– Cau sempre en lluna nova.

– El costumari d’aquest dia ve marcat pels àpats dins l’àmbit familiar protagonitzats per les truites i els ous barrejats amb la carn, les botifarres d’ou i la coca de llardons.

– Antigament era molt comú que aquests dies els infants fessin captes d’ous per les cases, per elaborar les truites i la resta d’exquisideses de la jornada.

– A Mallorca, on el Carnaval es coneix com els ‘Darrers Dies’, és costum farcir les ensaïmades i les coques bambes de productes porcins, com la sobrassada barrejada amb codonyat o carabassa.

– El refranyer fa referència a aquesta jornada: ‘Per Dijous Llarder, botifarra menjaré’ i ‘Per Dijous Gras, botifarra fins al nas’.

Si vols menjar la millor botifarra aquests Dijous Gras, tria la Carnisseria Gual. Els seus productes són sempre de qualitat, elaborats a mà i d’un gust inigualable. També a la mateixa botiga podràs comprar ous de pagès i ecològics d’Aguilar de Segarra, de la comarca del Bages. Celebra Dijous Llarder amb Carnisseria Gual!

Compartir