Els Premis Igualada Recerca Jove reconeixen una desena d’estudiants pels seus treballs de recerca

Aquest dimarts s’ha celebrat el lliurament dels Premis Igualada Recerca Jove, convocats pel Campus Universitari Igualada-UdL, que enguany arriben a la seva 20a edició. Aquests premis tenen l’objectiu de promoure l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat, cicles formatius de grau superior i de la modalitat artística de cicles formatius de grau mitjà de la comarca de l’Anoia, així com de reconèixer el seu esforç en l’elaboració dels treballs de recerca i la tasca dels seus tutors i tutores.

L’acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc a la sala d’actes de l’edifici del Pla de la Massa del Campus d’Igualada-UdL i ha estat presidit per Montserrat Rué, vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida (UdL); Carlota Carner, regidora d’Universitats de l’Ajuntament d’Igualada; Josep Lluís Torres, president de Rotary Club Igualada 2024-25; Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí, i Miquel Térmens, president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.

En l’àmbit científic i tecnològic, el primer premi va ser per a Bástian Fernández Tarazona (INS Joan Mercader), amb “El Ballet Còsmic: La dansa entre Leptons i Barions” (tutora: Anna Veloso); el segon premi, per a Bruna Cazorla Múnera (INS Pere Vives Vich), amb “Estudi de la presència bacteriana a l’institut” (tutora: Mariona Pérez); i, com a accèssit, es va destacar el treball de Fiona Farrés Domingo (INS Badia i Margarit), amb “El poder de curar, un viatge microscòpic” (tutora Anna Toldrà). En l’àmbit social i humanístic, el primer premi se’l va endur Berta Roset Vives (INS Joan Mercader), amb “Cas Carol Austin. Comparativa entre diverses perspectives bioètiques” (tutor: Óscar Sánchez), i el segon premi va ser per a Nayara Villatoro Carrillo (INS Joan Mercader), amb “El TDAH a la infantesa i adolescència” (tutora: Íciar Marsal). Pel que fa a la modalitat artística, la guanyadora va ser Anna Pérez Luque (Escola Pia), amb el treball “Un relat contra la violència de gènere: De Flamenca a El Mal Querer” (tutora: Montserrat Riba), mentre que el segon premi va recaure en Pol Ruiz Castells (INS Joan Mercader), per “Migmetratge Traïdor. Una mirada en primera persona de com fer un migmetratge” (tutor: Ino Rivera).

En el mateix acte també es va fer entrega dels premis de l’àmbit local. A la modalitat científica i tecnològica, el guardó va ser per a Yuri Deulofeu Pérez (INS Pere Vives Vich), amb el treball “Estudi i proposta de millora dels espais interns de l’Institut Pere Vives i Vich” (tutor: Vicente Bitrián). En l’àmbit social i humanístic, la premiada va ser Martina Castells Mir (Escola Pia), amb “La mare de Déu de la Pietat d’Igualada: sis segles d’història i restauracions” (tutora: Agnès Vall). Finalment, en la modalitat artística, es va premiar Martina Petit Càlix (INS Pere Vives Vich) pel treball “Disseny d’unes sabates esportives km0 a partir de pell de les adoberies d’Igualada” (tutora: Ester Torres). Finalment, el Premi al millor treball de l’àmbit químic, concedit per la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia, ha quedat desert.

Els primers premis han rebut un obsequi valorat en 300 euros i un viatge de quinze dies a un camp internacional de joventut Rotary Club Igualada en un país europeu, atorgat per l’Ajuntament d’Igualada i el Rotary. Pel que fa als segons premis, han estat guardonats amb un obsequi valorat en 150 euros, concedit per la Universitat de Lleida.

Els Premis Igualada Recerca Jove són convocats pel Campus Universitari Igualada-UdL, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Rotary Club Igualada, l’Ateneu Igualadí, la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.