Premi de Fotografia Procopi Llucià, Igualada 2021; o quan la Fotografia és Cultura

El passat diumenge, 21 de novembre, el Teatre Municipal l’Ateneu va acollir una nova edició dels Premis Ciutat d’Igualada, que fomenten i reconeixen la labor creativa de diferents disciplines dels àmbits cultural, artístic, de recerca o social.

Per a aquesta ocasió, tot i celebrant els premis lliurats per a aquestes distintes competències; personalment, en tant que membre de la Junta de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, mantenidora del Premi de Fotografia Procopi Llucià, i periodista compromesa amb el món de la fotografia i la cultura, entenc que no es pot passar per alt de citar expressament els guanyadors del Premi de Fotografia Procopi Llucià d’enguany.

En aquest sentit, d’acord amb les bases establertes a la convocatòria, seguint la pauta registrada a l’ACTA DEL JURAT, del 9 d’octubre de 2021, i signada per Jordi Cuartero (A.F.Sant Just), Xavier Rafanell (Ass. Art. Premià de Dalt) i Josep Bou (A.F. lgualada), van ser seleccionades com a guanyadores les següents col·leccions de quatre fotografies:

– “Viaje subterráneo” de Jorge Llorca, de Barcelona, amb el PRIMER PREMI de Fotografia Procopi Llucià 2021.

– El SEGON PREMI de Fotografia Procopi Llucià 2021, va ser per a Jordi Ventura, de Puigdàlber, amb la col·lecció anomenada “Costa da Morte”.

També és oportú de subratllar i fer esment a unes altres obres seleccionades i no premiades, que són tres col·leccions dels autors: Diego Pedra, Paquita Martos i Carles Canals.

Endemés, des de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, una altra vegada, ens cal agrair la notòria concurrència en la participació als Premis Ciutat d’Igualada de Fotografia, així com la rellevància de les fotografies presentades.