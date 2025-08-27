Un article de
27 d'agost de 2025

Els Prats de Rei impulsa el futur Espai de Salut amb una primera fase centrada en la construcció de la pista esportiva

L’Ajuntament dels Prats de Rei continua avançant en el projecte de l’Espai de Salut, una actuació clau per al municipi que es desenvoluparà en diverses fases i que vol oferir un entorn dedicat a l’activitat física, l’esport i el benestar de tota la ciutadania.

La primera fase, que s’executarà properament, inclou la construcció del sostre de la pista esportiva i dues pistes extres, una actuació ja definida i que no es pot modificar. Tot i això, la decisió sobre quines pistes s’acabaran materialitzant està oberta a la participació veïnal.

L’Ajuntament demana a les persones del municipi que facin arribar la seva preferència entre les següents opcions:

  • 2 pistes de pàdel
  • 1 pista de pàdel i 1 pista de vòlei sorra
  • 1 pista de pàdel i una altra pista (proposta lliure)

Per tal de rebre les propostes veïnals, l’Ajuntament ha habilitat una enquesta que es pot fer online o amb format paper a les oficines de l’Ajuntament. L’enquesta estarà a disposició ciutadana fins el dia 1 de setembre.

El passat divendres 13 de juny es va celebrar una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes per presentar la proposta inicial del projecte i, sobretot, per escoltar les aportacions i idees de la ciutadania. Aquesta trobada va ser un primer pas per construir, entre tots, un Espai de Salut que respongui a les necessitats reals del municipi.

Un nou espai construït amb la participació de tothom

L’Ajuntament anima tots els pratencs i pratenques a seguir participant en aquest procés i a donar la seva opinió sobre quina configuració de pistes consideren més adequada. Les votacions i aportacions recollides seran fonamentals per definir aquesta primera fase del projecte.

Amb aquesta actuació, Els Prats de Rei reafirma la seva aposta per les infraestructures esportives i de salut, reforçant el compromís amb la qualitat de vida i el benestar de la seva ciutadania.

