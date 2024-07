Posar-te forta en cabina: l’entrenament de força revolucionari que treballa 10 grups musculars alhora

Imagina un tractament que tonifiqui, aprimi i rejoveneixi la teva pell en poques sessions i sense dolor. Sí, existeix! Et presentem Onnafit, el nou i revolucionari tractament del Centre d’Estètica Sílvia Giralt a Barcelona, que promou l’oxidació de greixos fins i tot fins a 72 hores després del tractament

Imagines poder tonificar i enfortir el teu cos en temps rècord, sense passar hores al gimnàs? Amb el nou tractament Onnafit del Centre d’Estètica Sílvia Giralt és possible. Aquest innovador sistema d’entrenament de força en cabina treballa simultàniament 10 grups musculars, permetent-te esculpir la teva figura i millorar la teva salut de manera ràpida i eficaç. Prepara’t per descobrir com pots posar-te forta i tonificada en poques sessions amb l’última tecnologia en electroestimulació muscular.

Entrenament de força en cabina

Onnafit és molt més que un simple tractament estètic; és com portar un gimnàs a la cabina de bellesa. Aquest innovador sistema treballa simultàniament fins a 10 grups musculars, incloent-hi abdomen, glutis, quàdriceps i lumbars. La clau està en la seva tecnologia d’electroestimulació muscular (EMS), que utilitza impulsos elèctrics per generar contraccions musculars profundes i intenses, imitant i superant els senyals naturals del sistema nerviós. Segons explica Sílvia Giralt, “no només és eficaç per tonificar i aprimar, sinó que també millora la pell visiblement, modela la figura, elimina greix localitzat, enforteix el sòl pelvià, redueix la cel·lulitis i millora l’estat general de salut”.

A més, és compatible amb altres tecnologies estètiques com la criolipòlisi, la radiofreqüència, els ultrasons i el làser de baix nivell, “això ens permet personalitzar al màxim el tractament per aconseguir objectius molt concrets”, explica l’esteticista. És perfecte, per exemple, per combinar amb pressoteràpia, una tècnica que aplica pressions d’aire per millorar el flux sanguini i drenar líquids acumulats. “Això no només elimina la sensació de cames pesades, sinó que també promou l’oxigenació dels teixits i millora l’elasticitat cutània”, argumenta Sílvia Giralt.

Uns pantalons d’electroestimulació intel·ligent

Onnafit es compon de tres elements fonamentals: els pantalons d’electroestimulació Dansei, un dispositiu EMS d’última generació i una app de tractament. Els pantalons estan dissenyats ergonòmicament amb elèctrodes en àrees clau per maximitzar els beneficis de l’EMS. El dispositiu és capaç de transmetre ones de manera segura i eficaç, certificat per organismes internacionals. L’app permet personalitzar i programar els tractaments, fent el procés còmode i sense necessitat de manipulació constant.

Beneficis més enllà de l’estètica

Un dels aspectes més impressionants d’Onnafit és la seva capacitat per accelerar el metabolisme, promovent l’oxidació de greixos fins i tot fins a 72 hores després del tractament. A més, millora la producció i qualitat del col·lagen, essencial per a una pell llisa i rejovenida. L’electroestimulació també millora la circulació sanguínia, facilitant el drenatge de líquids i proporcionant una sensació de benestar i relaxació.

Accelera el metabolisme

Promou l’oxidació de greixos fins a 72 hores després del tractament

Millora la producció i qualitat del col·lagen

Millora la circulació sanguínia

Redueix la flacciditat i millorant la definició

Tracta cel·lulitis

“En cada sessió es percep una millora de la figura sorprenent, es reafirma i remodela”, explica Giralt. Onnafit és especialment eficaç per a àrees com els glutis, reduint visiblement la flacciditat i millorant la definició. També és excel·lent per reduir la cintura i tractar la cel·lulitis, gràcies a la seva acció sobre els teixits tous i l’augment de la producció de col·lagen.

Sessions recomanades: resultats des de la primera sessió

