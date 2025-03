Comença la posada en marxa del subministrament d’aigua de vuit municipis de l’Anoia amb la xarxa Ter-Llobregat

Vuit municipis de l’Anoia, a més d’Aguilar de Segarra, al Bages, disposaran aviat d’un subministrament d’aigua connectat a la xarxa Ter-Llobregat. Sant Martí Sesgueioles ja hi està connectat i la resta ho faran les properes setmanes.

Fins ara, aquests municipis s’abastien principalment d’aigües subterrànies, a través de pous de captació, i sovint havien d’afrontar episodis de baixa qualitat de l’aigua com a conseqüència de l’elevada concentració de nitrats. Segons el Departament de Territori, la connexió a la xarxa Ter-Llobregat permetrà als municipis disposar d’una garantia d’aigua en quantitat i qualitat provinent de l’embassament de la Llosa del Cavall.

Les obres es van licitar per emergència i van començar de manera simultània a l’abril de 2024, amb la previsió que estiguessin llestes a finals del 2025 però s’ha aconseguit escurçar el termini previst i finalizar-les aquest mes de març. Les obres de connexió han estat finançades per l’Agència Catalana de l’Aigua i executades per ATL, amb una inversió total de 7,22 milions d’euros.

Aquest dissabte s’ha posat en marxa la connexió de Sant Martí Sesgueioles i, al llarg de les properes setmanes, s’aniran posant en servei la resta de connexions municipals. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dissabte Sant Martí Sesgueioles amb motiu de la signatura dels convenis de subministrament d’aigua dels 9 municipis de l’Anoia i la seva connexió amb la xarxa Ter-Llobregat.

La consellera ha assegurat que la seva feina és que ningú no oblidi que la sequera “no ha acabat” i cal continuar amb les obres previstes d’aigua regenerada al Besòs per no tenir tanta dependència del Ter, així com també continuar amb les dessalinitzadores. Paneque ha destacat també la tasca dels ajuntaments per estalviar aigua i ha assegurat que entre tots es podrà arribar al 2026 “amb més garanties” si bé encara hi ha obres a fer.

Paneque s’ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis de Sant Martí Sesgueioles, d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Copons, els Prats de Rei, Jorba, Rubió, Sant Pere Sallavinera i Veciana, amb qui ha valorat el desenvolupament de les obres i la seva importància per tal de satisfer les necessitats del territori.

Els municipis i el director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, David Vila, han signat els convenis de subministrament on es regulen les condicions del servei d’abastament d’aigua de cada municipi.