Portada: “Tres plataformes demanen la retirada del PDUAECO”

Després de la consulta popular de Jorba en què va guanyar per àmplia majoria el NO a la ubicació d’un nou polígon industrial al municipi, Salvem Can Titó, Per la Conca i Jorba reflexiona van fer una acte conjunt dimarts passat on exigien l’impuls d’un nou pla. La Generalitat preveu la redacció d’un primer document a principis de 2022, però encara està per veure cap on s’encaminarà. Aquest és el tema principal de portada.

A més:

Lliurats a l’Ateneu Igualadí els 26ens Premis Ciutats d’Igualada

L’hostalenc de 17 anys Ilias Akhomach debuta amb el primer equip del Barça

El Teatre de l’Aurora acull, aquest cap de setmana, la 17a edició del Festival elPetit

Aquestes, i moltes altres notícies, les trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 26 de novembre.