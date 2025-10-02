Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

2 d'octubre de 2025

Portada | El tren gran: arriba el moment de la veritat

Un article de

En portada aquesta setmana…

  • El tren gran: arriba el moment de la veritat. La Generalitat promet, en una trobada d’experts al Vendrell, que abans de final d’any hi haurà novetats en el reclamat tram Igualada-Barcelona
  • Esblada, un poble en venda a la frontera de l’Anoia. Fa anys que una immobiliària especialitzada intenta vendre aquest nucli despoblat a tocar de Miralles i les 82 hectàrees de terreny que l’envolten.
  • Diumenge, 14 a edició de la Fira de la Vinyala a Òdena
  • Tensió entre comerciants igualadins per la taxa de residus malgrat un acord amb l’Ajuntament
  • Els Pastorets de Calaf celebren aquest 2025 els cent anys del seu naixement
  • Centenars de cabres en transhumància travessen el sud de la comarca
  • Vilanova acull una manifestació de rebuig a una agressió homòfoba a Igualada

Aquestes i moltes notícies més, a l’edició en paper de divendres 3 d’octubre de 2025.

