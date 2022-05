Portada: “Rec Stores: La gent tenia ganes de tornar al Rec.0”

Després de dos anys d’aturada, dimecres tornava a Igualada el Rec.0. Ho feia amb llargues cues per entrar a algunes de les antigues adoberies que des de fa ja un temps, es converteixen dues setmanes l’any en pop up stores. No només son dies per comprar roba, sinó que també s’han organitzat diverses activitats musicals i culturals fins dissabte. Per als fundadors del festival, mentre no hi hagi canvis urbanístics, el Rec.0 seguirà. Aquest és el tema principal de la portada de La Veu.

A més:

El Teatre de l’Aurora celebra el 25è aniversari

Apareixen les imatges en vídeo del violador d’Igualada

L’Ajuntament de Tous destina 50.000 euros als pressupostos participatius

Joan Paradell, al festival d’orgue de Capellades

Aquestes, i moltes altres notícies, les trobareu a l’edició en paper de La Veu de l’Anoia d’aquest divendres, 13 de maig.